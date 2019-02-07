Лекция «Чапаев и чапаевцы»

В рамках встречи её участники узнают множество интересных фактов из жизни знаменитого командира и его потомков, услышат рассказ об истории прославленной чапаевской дивизии и посвящённые Василию Ивановичу песни.

Имя Василия Ивановича Чапаева, легендарной фигуры Гражданской войны, известно каждому представителю старшего поколения. Самоучка, командир 25-й стрелковой дивизии, он сыграл важнейшую роль в победе Красной армии на Восточном направлении над войсками Александра Колчака. Его военные успехи, смекалка и доблесть сделали Чапаева одним из самых известных персонажей советской культуры.

Стоимость участия: взрослые — 200 р., школьники, студенты, пенсионеры — 150 р.