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Побег из лабиринта времени

Побег из лабиринта времени

Премьера:
25.07.2024
 
Режиссер:
Линь Юнчан
  
Жанр:
Анимационный, Приключение
  
Продолжительноcть:
108 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Озорные братья-медведи Бриар и Брамбл в опасности! И помочь им может только лесоруб Вик. Он отправляется в фантастическое путешествие во времени и пространстве, и на этом пути ему предстоит столкнуться со множеством испытаний, удивительных тайн и странных существ. Но ничто не остановит Вика, ведь его цель — спасти лучших друзей!

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