Побег из лабиринта времени
Премьера:
25.07.2024
Режиссер:
Линь Юнчан
Жанр:
Анимационный, Приключение
Продолжительноcть:
108 минут
Возрастные ограничения:
6+
Озорные братья-медведи Бриар и Брамбл в опасности! И помочь им может только лесоруб Вик. Он отправляется в фантастическое путешествие во времени и пространстве, и на этом пути ему предстоит столкнуться со множеством испытаний, удивительных тайн и странных существ. Но ничто не остановит Вика, ведь его цель — спасти лучших друзей!
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
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