Побег из лабиринта времени

Премьера: 25.07.2024

Режиссер: Линь Юнчан

Жанр: Анимационный, Приключение

Продолжительноcть: 108 минут

Возрастные ограничения: 6+

Озорные братья-медведи Бриар и Брамбл в опасности! И помочь им может только лесоруб Вик. Он отправляется в фантастическое путешествие во времени и пространстве, и на этом пути ему предстоит столкнуться со множеством испытаний, удивительных тайн и странных существ. Но ничто не остановит Вика, ведь его цель — спасти лучших друзей!