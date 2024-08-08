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Отпуск не по-детски

Отпуск не по-детски

Премьера:
08.08.2024
 
Режиссер:
Клод Зиди-мл.
  
Актеры:
Кев Адамс, Жан Рено, Даниель Прево, Лилиана Ровер, Фирмина Ришар, Мишель Жоназ, Энрико Масиас, Шанталь Ладесу, Аманда Лир, Жарри, Брахим Булель
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
102 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Инициативный парень Милан заведует приютом для пенсионеров и сирот, где старики радостно уживаются с молодежью. Но лишь до того дня, пока социальные службы не закрывают учреждение стараниями алчной конкурентки. Милану ничего не остается, кроме как переселить жителей в дом отдыха на юге Франции, где им придется научиться ладить с его нынешними постояльцами.

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Касса
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