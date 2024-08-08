Отпуск не по-детски
Премьера:
08.08.2024
Режиссер:
Клод Зиди-мл.
Актеры:
Кев Адамс, Жан Рено, Даниель Прево, Лилиана Ровер, Фирмина Ришар, Мишель Жоназ, Энрико Масиас, Шанталь Ладесу, Аманда Лир, Жарри, Брахим Булель
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
102 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Инициативный парень Милан заведует приютом для пенсионеров и сирот, где старики радостно уживаются с молодежью. Но лишь до того дня, пока социальные службы не закрывают учреждение стараниями алчной конкурентки. Милану ничего не остается, кроме как переселить жителей в дом отдыха на юге Франции, где им придется научиться ладить с его нынешними постояльцами.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
25 - 31 июля
1 августа, четверг 00:00
18 июля - 1 августа
6 июля - 7 августа
26 - 31 июля
25 - 31 июля