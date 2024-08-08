Отпуск не по-детски

Премьера: 08.08.2024

Режиссер: Клод Зиди-мл.

Актеры: Кев Адамс, Жан Рено, Даниель Прево, Лилиана Ровер, Фирмина Ришар, Мишель Жоназ, Энрико Масиас, Шанталь Ладесу, Аманда Лир, Жарри, Брахим Булель

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 102 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Инициативный парень Милан заведует приютом для пенсионеров и сирот, где старики радостно уживаются с молодежью. Но лишь до того дня, пока социальные службы не закрывают учреждение стараниями алчной конкурентки. Милану ничего не остается, кроме как переселить жителей в дом отдыха на юге Франции, где им придется научиться ладить с его нынешними постояльцами.