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Заклятье: Слуги Сатаны

Заклятье: Слуги Сатаны

Премьера:
25.07.2024
 
Режиссер:
Хоко Анвар
  
Актеры:
Тара Басро, Бронт Палараэ, Димас Адитья, Энди Арфиан, Насар Аннус, М.Адхият, Арсвенди Бенин Свара, Эги Федли, Аю Лаксми, Элли Д.Лутан, Фахри Альбар, Асмара Эбигейл, Фаджар Малик
  
Жанр:
Детективы, Ужасы, Драматический
  
Продолжительноcть:
107 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Мать четырех детей тяжело больна и доживает последние дни. Семья о ней заботится, но лекарства дорогие, и сводить концы с концами становится все труднее — семья продает все, что может. Когда женщина умирает, отец семейства отправляется в город, чтобы договориться о продаже дома, а оставшихся с бабушкой детей начинает посещать призрак умершей матери.

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