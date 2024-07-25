Заклятье: Слуги Сатаны
Премьера:
25.07.2024
Режиссер:
Хоко Анвар
Актеры:
Тара Басро, Бронт Палараэ, Димас Адитья, Энди Арфиан, Насар Аннус, М.Адхият, Арсвенди Бенин Свара, Эги Федли, Аю Лаксми, Элли Д.Лутан, Фахри Альбар, Асмара Эбигейл, Фаджар Малик
Жанр:
Детективы, Ужасы, Драматический
Продолжительноcть:
107 минут
Возрастные ограничения:
18+
Мать четырех детей тяжело больна и доживает последние дни. Семья о ней заботится, но лекарства дорогие, и сводить концы с концами становится все труднее — семья продает все, что может. Когда женщина умирает, отец семейства отправляется в город, чтобы договориться о продаже дома, а оставшихся с бабушкой детей начинает посещать призрак умершей матери.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
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