Заклятье: Слуги Сатаны

Премьера: 25.07.2024

Режиссер: Хоко Анвар

Актеры: Тара Басро, Бронт Палараэ, Димас Адитья, Энди Арфиан, Насар Аннус, М.Адхият, Арсвенди Бенин Свара, Эги Федли, Аю Лаксми, Элли Д.Лутан, Фахри Альбар, Асмара Эбигейл, Фаджар Малик

Жанр: Детективы, Ужасы, Драматический

Продолжительноcть: 107 минут

Возрастные ограничения: 18+

Мать четырех детей тяжело больна и доживает последние дни. Семья о ней заботится, но лекарства дорогие, и сводить концы с концами становится все труднее — семья продает все, что может. Когда женщина умирает, отец семейства отправляется в город, чтобы договориться о продаже дома, а оставшихся с бабушкой детей начинает посещать призрак умершей матери.