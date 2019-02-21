В Городском концертном зале пройдет состоится концерт группы «Симфоническое КИНО» при участии гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна.

«Симфоническое КИНО» — уникальный проект симфонического оркестра, который полностью поддерживается наследниками Виктора Цоя и является единственным официальным в своем роде.

Бесценная коллекция песен группы «КИНО» преподносится слушателю интеллигентно и осторожно. Прогрессивные дирижеры, работающие в проекте, справляются с непростой задачей — сохранить интонацию группы «КИНО», представив ее в качественном симфоническом исполнении.

Настоящим подарком для поклонников стало участие в проекте Юрия Каспаряна «носителя языка». Неповторимый, узнаваемый с первой ноты риф его гитары, как будто переносит нас в то время и заставляет еще глубже чувствовать и понимать песни группы «Кино». Отполированные мелодические линии, трепетное выстраивание композиции, принципиальное сохранение акцентов именно там, где их оставил Виктор Цой, а также объемный и обволакивающий звук-все это «Симфоническое КИНО».

Это нечто большее, чем просто красивые мелодии- это чарующее зрелище, от которого бегут мурашки по телу и которое никак нельзя пропустить!



С момента премьеры в 2010 году выступления проекта «Симфонического КИНО» получили признание во многих уголках России и странах СНГ. Успех проекта подтвердил, что Виктор Цой, по-прежнему живет в сердцах тысяч людей, а симфоническое звучание делает этот красивый концерт универсальным для понимания слушателей любого ранга и любого музыкального предпочтения.

В 2016 году к «Симфоническому КИНО» присоединился сын рок-музыканта Александр Цой, который создал для проекта видео-ряд, полностью отражающий всю стилистику группы.