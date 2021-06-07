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90's VS нулевые

90's VS нулевые

11 июня в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Приглашаем вас погрузится в великолепную летнюю атмосферу нашей танцевальной вечеринки! Вспоминаем лучший отдых, треки с «Каzантипов» в Геленджике и лучшие зажигательные хиты с канала MTV! Громкие композиции 2000-ых и 90-ых в одном зале! От Мадонны до Верки Сердючки!

Хочешь стать звездой танцпола и фотографий? Не забудьте приодеться в тематический костюм! Малиновые пиджаки, блестки, спортивные костюмы, джинсы с низкой посадкой, короткие топики и многое другое - все это заставит вас сиять всю вечеринку!

Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 июня 2021, пятница
22:00
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Касса
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