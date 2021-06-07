11 июня в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Приглашаем вас погрузится в великолепную летнюю атмосферу нашей танцевальной вечеринки! Вспоминаем лучший отдых, треки с «Каzантипов» в Геленджике и лучшие зажигательные хиты с канала MTV! Громкие композиции 2000-ых и 90-ых в одном зале! От Мадонны до Верки Сердючки!





Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке. Хочешь стать звездой танцпола и фотографий? Не забудьте приодеться в тематический костюм! Малиновые пиджаки, блестки, спортивные костюмы, джинсы с низкой посадкой, короткие топики и многое другое - все это заставит вас сиять всю вечеринку!от 200 руб.