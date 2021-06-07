90's VS нулевые
11 июня в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Приглашаем вас погрузится в великолепную летнюю атмосферу нашей танцевальной вечеринки! Вспоминаем лучший отдых, треки с «Каzантипов» в Геленджике и лучшие зажигательные хиты с канала MTV! Громкие композиции 2000-ых и 90-ых в одном зале! От Мадонны до Верки Сердючки!
Хочешь стать звездой танцпола и фотографий? Не забудьте приодеться в тематический костюм! Малиновые пиджаки, блестки, спортивные костюмы, джинсы с низкой посадкой, короткие топики и многое другое - все это заставит вас сиять всю вечеринку!
Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке.
Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 июня 2021, пятница
22:00
11 июня, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-1600 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
13 июня, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 200 ₽
12 июня, суббота 12:00
₽ Билеты: 800 ₽