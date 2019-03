1 Марта на сцене ДК «Туламашзавод» выступят молодежные герои нашего времени группа «Пошлая Молли». На концерте у фанатов будет уникальный шанс услышать новый хитовый альбом «Грустная девочка с глазами как у собаки», послэмить + получить автограф группы и подарок от Кирюши Бледного!

Оба альбома группы взорвали интернет, а недавний тур по России сопровождался неизменным SOLD OUT. Школьницы сходят по ним с ума, да и сама Молли — это собирательный образ пошлой и вульгарной слушательницы их песен. Она, конечно, ругается матом и, возможно, даже выкладывает свои голые фотки в сеть.



20-ти летний фронтмен группы Кирилл еще десять лет назад читал рэп и слушал Эминема, Bring Me the Horizon, Mindless Self Indulgence. А свою первую пластинку, вышедшую год назад, скромно называет «детской» и записанной во многом «чисто для стёба». Тем не менее, стёб явно удался: аудитория группы растет как цунами, подпевая рифмы о ночевках под мостом, конечно сексе и прочих радостях колючей энергии, обрамленных в мелодии, построенные на гремучей смеси электроники и рока. Который уже не важно, еще жив или уже нет.