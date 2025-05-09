«Мой отец всю войну служил на катюше»: история гвардейца-ракетчика Дмитрия Лукутина

Фото Дмитрия Дзюбина.

Всю войну он прослужил наводчиком 4-й гвардейской минометной бригады, то есть на знаменитой катюше. Получился интересный разговор не только о гвардейце-ракетчике, но и о том, как складывалась судьба его семьи после войны.

Дмитрия Георгиевича призвали в Красную армию в 1940 году. Когда началась война, отправили на учебу в подразделения Сибири. С 1942 года он уже был на передовой. Всю войну прослужил солдатом, в звании ефрейтора. Его боевой путь — Сталинград, Польша, Венгрия. Вспоминал, что от быстроты и точности их бригады зависел успех нашей пехоты и танков. В одном из боев был ранен. Особенно гордился медалью «За отвагу». А кроме того был отмечен наградами за освобождение Германии и Польши, за освобождение города и крепости Остролена, за освобождение города Белосток.

— Был у него хороший друг, танкист, Сергей Павлович Щербаков, — вспоминает Любовь Дмитриевна. — Оба фронтовики. Как сойдутся вместе, разговоры надолго. Сергей Павлович, бывало, в шутку его укорял — вы отстреляете, и уедете, а расплачиваться нам, всё в танкистов летит.

Демобилизовался Дмитрий Георгиевич в 1946 году. Вернулся в свое родное село под Щекино. Устроился на шахту, в забой. Ходить туда пешком — восемь километров. Зимой, правда, на лыжах. Однажды случилась беда — в шахте придавило вагонеткой. Но, как и на войне, никогда не жаловался. Отлежался в больнице и вернулся на работу.

А вообще был мастеровым человеком. Мебель сам научился делать — столы, стулья. Жили-то небогато, откуда лишние деньги брать. Всё своими руками. Соседи иногда просили помочь крышу перекрыть или пол сделать — никогда не отказывал.

Вспоминал, как, вернувшись домой в 1946 году, помогал захоранивать тех, кто погиб в этих местах в 1941 году. В деревне Захаровка в память о тех солдатах с тех пор стоит памятник.

— Мы живем в сельской местности, и всегда на Девятое мая ездили с папой к памятнику, где похоронены бойцы, — вспоминает его дочь. — Потом ехали в администрацию. Там проходило торжественное собрание, вручались подарки. В 1985 году, помню, когда папе вручили орден Отечественной войны, я сама прикручивала эту награду к его пиджаку.

Семьей он обзавелся вскоре после того, как вернулся с войны. Жену, как тогда было заведено, сосватали из другой деревни. Судьбы у них были в чем-то схожи. Дмитрий Георгиевич был сиротой, воспитывала его сестра матери. Он, как бывало тогда часто, называл ее няней. Жена Анна тоже была сиротой. Когда ей было два года умерла мама и ее удочерила сестра матери. В их семью он и пришел жить. Фамилия жены показалась более привлекательной. Так, после того, как расписались, он стал не Лоскутиным, а Чадаевым.

Жена Анна Александровна тоже была великой труженицей. Когда началась война вместе со всеми ездила к Белеву копать окопы. Всю войну, когда прогнали немцев, работала в колхозе. Пахали на волах, разгружали тяжеленные мешки с удобрениями с самолетов. В 1947 году была награждена медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.», очень этой наградой она гордилась.

— Папа был самым добрым и самым заботливым, вырастил двух дочерей, дал им образование. И дедушкой был необыкновенным, — рассказывает об отце Любовь Дмитриевна Гусева. — Правнучка его, правда, не видела. Но мы с ней вместе ходили с его портретом на «Бессмертный полк». А вот прабабушку она помнит, они с ней общались.

Сама Любовь Дмитриевна тоже выбрала военную службу. Вместе с мужем они прослужили двадцать пять лет в ракетных войсках.

— Супруг окончил тульское артучилище и был направлен на службу в Ленинградский военный округ, — рассказывает Любовь Гусева. — Потом была западная группа войск — наша часть стояла в Польше, потом Дальний Восток. Я десять лет была председателем женсовета. Помогала молодым солдатам, молодым семьям. Занимались с детьми, проводили разные мероприятия с солдатами. Когда служили на Дальнем Востоке, муж редко дома бывал. С его специальностью приходилось все время разъезжать по лагерям, ночевал в палатках. Отец доволен был своим зятем. И очень любил старшего зятя, мужа моей старшей сестры — Сергея Ивановича Плюханова. Он был генеральным директором завода «Трансмаш» в Белеве. Тоже очень трудолюбивый, ответственный человек. Наши родители, какая бы ни была ситуация, всегда помогали нам с сестрой, мы это чувствовали.

Родители отметили золотую свадьбу в 1997 году, а в октябре того года папы не стало. У старшей сестры золотая свадьба была в 2021 году. У Любовь Дмитриевны золотая свадьба — два года назад. Такие вот семейные традиции, заложенные когда-то отцом и мамой, воспитавшими достойных детей.