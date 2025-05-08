Наша страна, исходя из гуманитарных соображений, прекратила боевые действия на период праздничных дней.

По решению Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации В.В.Путина из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия.

Об этом сообщается на сайте Кремля. Соответствующее решение Президента РФ было опубликовано 28 апреля.

Россия считает, что Киев должен последовать этому примеру и прекратить огонь. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ.

Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнёрами.

По информации федеральных СМИ, в настоящий момент в небе над Киевом и другими крупными городами Украины тихо. Утром 8 мая воздушная тревога не звучала.

Напомним, накануне за сутки российские средства ПВО сбили 524 беспилотника. Кроме этого уничтожено пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.