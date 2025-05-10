Что не так в деле о ДТП с «Камаро» и рассказе политика Дубовенко

Сразу после аварии у «Мерседеса», с которым якобы гонялся спорткар, сменился владелец. Родственники погибшей в ДТП женщины также опровергают слова политика.

Окончательные причины смертельного ДТП на проспекте Ленина до сих пор не установлены: ведется следствие, виновник аварии, 38-летний водитель «Шевроле Камаро» Дмитрий Дубовенко — под подпиской о невыезде. Ему светит до 7 лет колонии. От того, какие доказательства удастся собрать следователям УМВД, и зависит степень наказания.

Справочно: 3 мая, около 20.00 в районе педуниверситета «Шевроле Камаро» выехал на встречку и влетел в «Тойоту Камри». Тот столкнулся с «Ладой Гранта» и «Мерседес». В «Тойоте» погибли два человека: 73-летний водитель и его 68-летняя пассажирка Валентина Ващенко, известная в Туле целительница.

В деле есть множество сомнительных моментов, которые предстоит прояснить в ходе расследования.

А был ли перелом? На первых видео после аварии Дубовенко ходит на своих ногах, в первых сводках ГАИ о том, что водитель «Камаро» пострадал — ни слова. Однако уже на следующий день становится известно, что он в больнице со сложным переломом лодыжки.

Гонки с «Мерседесом». Есть версия, что причиной превышения скорости на оживленном проспекте стали гонки «Камаро» с «Мерседесом». Тот чудом избежал серьезного столкновения, тогда как «Камаро» влетел в «Тойоту» и в целом, натворил дел. В пользу нее говорят видео момента аварии и с места ДТП сразу после столкновения: из «Мерседеса» выбегают люди, которые сразу направляются к «Камаро» и общаются только с его водителем и пассажирами. К «Тойоте» и зажатым в ней людях они интереса не проявляют.

К слову, пользователь Myslo нашел интересный факт: сразу после аварии у «Мерседес-бенц СL500» сменился владелец:

Сейчас политик, член ЦК КПРФ, находится в больнице. Myslo задал эти вопросы Дубовенко, но он всё отрицает.

Тем временем родственники Валентины Ващенко опубликовали в соцсетях обращение, в котором также указывают на нестыковки. Приведем обращение целиком (орфография и пунктуация сохранены:

«Мы, родственники пострадавших в недавнем трагическом ДТП, хотим внести ясность и опровергнуть некоторые заявления, которые были сделаны в последнее время со стороны Дубовенко Дмитрия.

Во-первых, мы хотим подчеркнуть, что никакого взаимодействия со стороны виновника аварии не было. Мы не получили ни одного сообщения, ни одного звонка, ни каких-либо попыток выразить соболезнования или поддержки. Это оставило нас в глубоком шоке и горечи, учитывая тяжесть утраты и страданий, которые мы переживаем.

Важно помнить о человеческом достоинстве и ответственности. В такой сложный момент мы ожидали хотя бы минимального проявления человечности, но этого не произошло, все что делает этот человек, это только старается обелить себя на публику. То что он якобы не знаком с водителем черного мерседеса полное вранье, это видно на камерах. После аварии водитель мерседеса подбежал к Камаро узнать о состоянии людей в данной машине, но к другим пострадавшим такого рвения не проявил. И в дальнейшем они стояли и обсуждали вместе факт случившегося. Мерседес до позднего вечера находился на месте трагедии. Вчера во время церемонии похорон на карту дочери погибшей Валентины Ивановны поступили денежные средства, которые были отправлены назад. Мы прекрасно понимаем, что это делается все для суда, для смягчения обстоятельств.

Мы надеемся, что суд рассмотрит это дело и вынесет наказание по справедливости».