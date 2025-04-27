«Всё, что тебя касается»: в Туле «Звери» дали жару!

Фоторепортаж Максима Котенёва.

На концерте в Туле был солдаут: в «Тула-Арене» буквально собрались все «районы, кварталы и жилые массивы».

Никогда еще на пешеходной дорожке вдоль Калужского шоссе не было так оживленно: люди парковали машины на Южном рынке и бодро шли в «Арену» пешочком, напевая по пути «До скорой встречи» и «Если ты скажешь "да"».

У входов в спорткомплекс толпились огромные очереди, в итоге зал был забит под завязку.

Если говорить про аудиторию Ромы Зверя и его команды — то это плюс минус все. Юноши и девушки, женщины и мужчины от 30 до 60, парами и целыми компаниями. Были даже семьи с детьми, причем десятилетки вовсю подпевали, зная некоторые вещи «Зверей» наизусть. И это объяснимо — группе почти четверть века, но популярность её не ослабела.

«Звери» регулярно записывают новые альбомы, а еще — снимаются в кино. В фильмографии Ромы Билыка целых пять фильмов. А с 10 апреля в кинотеатрах страны идет приключенческое драмеди «Всё, что тебя касается»: история о 17-летней Маше, которая отправляется на концерт группы «Звери» в надежде найти своего отца. В фильме группа в полном составе играет самих себя, а её солист стал не только продюсером, но и композитором фильма.

Последний раз «Звери» были в Туле в 2023 году. «Привет, Тула! — поприветствовал зал Рома Билык, — Пока мы не виделись, мы написали пару новых альбомов, так что сегодня будут новые песни, но еще больше будет старых». Зал буквально взорвался.

Рома не обманул: и «Районы, кварталы», и «До скорой встречи», и «Девочки, мальчики, танцуем!», и «Всё, что тебя касается» — зал стройно пел, а вокалист буквально уступал фанатам все припевы. И вообще, концерт получился шикарным: и группа, и зал отработали на все сто — душевно и задорно. Согласны?