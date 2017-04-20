Заслуженный артист России Павел Нерсесьян — известный пианист, лауреат престижных международных конкурсов, проходивших в Австрии, Испании, Японии, Ирландии.

Павел окончил ЦМШ при Московской консерватории с золотой медалью, учился в МГК, там же прошел ассистентуру-стажировку. С 1997 г. — доцент, с 2004 г. — профессор кафедры специального фортепиано консерватории.

Проводит мастер-классы в летней школе Московской консерватории, в российских городах и за рубежом: в США, Сербии. Испании, Ирландии и т. д.

Активно концертирует в России, в городах Великобритании (Лондон, Глазго, Эдинбург), США (Нью-Йорк), Франции (Париж, Канны), Австрии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Японии, странах бывшей Югославии.

Павла Нерсесьяна критики называют одним из самых ярких и талантливых российских пианистов.

Он обладает замечательными музыкальными качествами, главное из которых — индивидуальное, своеобразное видение музыкальных образов.

В программе: Л. Бетховен. Соната № 8 «Патетическая», Соната № 20, 32 вариации. С. Барбер. Фортепианной цикл «Экскурсии». С. Прокофьев. Пять пьес из сюиты «Ромео и Джульетта».

Цена билета: 300−500 Р.