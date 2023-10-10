15 октября в Тульской филармонии стартует «Парад дирижёров».

В 86-м концертном сезоне Тульская областная филармония впервые предлагает поклонникам симфонической музыки новый абонемент «Парад дирижёров», а рамках которого Тульский филармонический симфонический оркестр и три маэстро – главный дирижер ТФСО Владислав Белоусов и приглашенные дирижеры, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Алексей Рубин и Игорь Манашеров– представят новые программы со своими интерпретациями произведений русских и зарубежных композиторов.

Симфонический оркестр – живой организм, и его звучание всегда зависит от того, кто именно им управляет в данный момент. «Парад дирижёров» - уникальный музыкальный эксперимент, благодаря которому тульская публика познакомится с творчеством молодых талантливых российских дирижеров и солистов.

Напомним: с этого сезона звучание симфонической музыки в Концертном зале Тульской филармонии стало эталонным. На сцене установлена так называемая акустическая ракушка, в результате звук становится более объемным, насыщенным и сочным.

Первый концерт абонемента состоится 15 октября в 17.00. Открывать «Парад дирижеров» в Туле будет лауреат всероссийских конкурсов Алексей Рубин.

В программе концерта, в котором примут участие Тульский филармонический симфонический оркестр и солист, лауреат международных конкурсов Даниил Коган (скрипка) - концерт для скрипки с оркестром № 1 С. Прокофьева, увертюра «Ромео и Джульетта» и Вторая симфония П. Чайковского.

Возрастная категория 6+

Алексей Рубин родился в 1987 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по двум специальностям – хорового дирижирования и симфонического дирижирования. Принимал участие в мастер-классах Юрия Симонова, Риккардо Мути, Василия Синайского, Юрия Темирканова, Виктора Ямпольского, Бруно Вайля.

В годы учёбы Алексей Рубин стал лауреатом III Всероссийского открытого конкурса молодых дирижёров симфонических оркестров имени И. А. Мусина в Костроме (2013) и II Всероссийского музыкального конкурса в Москве.

Будучи студентом, дирижировал операми «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Евгений Онегин» и «Иоланта» Чайковского в Театре оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории.

C 2015 года Алексей Рубин - ассистент дирижёра Академического симфонического оркестра Московской филармонии. Постоянно выступает с оркестром на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского и Концертного зала имени С. В. Рахманинова (Филармония-2).

С 2018 года работает с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром. С сентября 2022 года – дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

Даниил Коган родился в семье прославленных музыкантов. Внук великих скрипачей Леонида Когана и Елизаветы Гилельс, племянник знаменитого дирижера Павла Когана, он начал обучаться игре на скрипке в возрасте шести лет. В 2011 году с отличием окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории и поступил в МГК с 2020 года начал в ней преподавать. С 2016 также учился в Бельгии и Италии у выдающегося виртуоза Бориса Белкина.

Даниил Коган много концертирует в России и за рубежом, выступает в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале им. П.И. Чайковского, Академической капелле Санкт-Петербурга, , во Дворце Киджи Сарачини в Сиене, Salle Poirel в Нанси, Carnegie Hall и Merkin Hall в Нью-Йорке, Hitachi hall в Сендае, Estonia hall в Таллинне, Maison leRadio в Париже, Flagey в Брюсселе. Лауреат международных конкурсов им. Липиньского (Торунь, Польша), им. Ямпольского (Москва), им. Тибо (Париж, Франция), им. Крейслера (Вена, Австрия)

Принимал участие в фестивалях Summit Music Festival в США, Niagara Music Festival в Канаде, Sayowe в Таиланде, Nancyphonies и Radio France во Франции, Max Festival и Musiq3 в Бельгии, Accademia chigiana в Италии и других. В 2019 году был участником академии солистов фестиваля Вербье в Швейцарии, в 2022 - камерной академии Берлинской филармонии в Вилларе, Швейцария.