После семилетнего перерыва Народный артист России Николай Басков представляет новое, яркое, поистине грандиозное шоу «Игра» в постановке знаменитого режиссера Алексея Сеченова.

Зрителей ждёт не имеющее аналогов по размаху театрализованное представление - уникальные декорации, эксклюзивные костюмы, специальная постановка для каждого номера, грамотное и очень интересное театральное представление, где каждая песня — это отдельная костюмированная история с графическим оформлением на огромных экранах, десятки танцоров, актеров, циркачей.

Музыкальная программа концерта традиционно богата и разнообразна — Николай исполнит новые песни, полюбившиеся хиты и шедевры мировой классики.

Билеты от 1500 Р.