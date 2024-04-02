12 апреля в Бунырево на территории «Дикой Мяты» пройдет концерт Kailas Rock в Дачном Клубе «Тинькофф».



Kailas Rock — московская рок-группа, исполняющая кавера на хиты, начиная с классики британского рока начала 1970-х и заканчивая американской

альтернативой 2000 Guns N’ Roses, Deep Purple, Led Zeppelin, Roxette и многие другие — для группы нет ничего невозможного!



Необычный вокал певицы, горячие риффы и сногсшибательные соло-партии

гитаристов, брутальный нрав басиста и бешеная энергетика барабанщика не

оставят равнодушным ни одного гостя этого вечера.



Вход бесплатный.