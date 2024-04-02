Kailas Rock
12 апреля в Бунырево на территории «Дикой Мяты» пройдет концерт Kailas Rock в Дачном Клубе «Тинькофф».
Kailas Rock — московская рок-группа, исполняющая кавера на хиты, начиная с классики британского рока начала 1970-х и заканчивая американской
альтернативой 2000 Guns N’ Roses, Deep Purple, Led Zeppelin, Roxette и многие другие — для группы нет ничего невозможного!
Необычный вокал певицы, горячие риффы и сногсшибательные соло-партии
гитаристов, брутальный нрав басиста и бешеная энергетика барабанщика не
оставят равнодушным ни одного гостя этого вечера.
Вход бесплатный.
Где и когда?
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
12 апреля 2024, пятница
21:00
11 - 17 апреля
18 октября - 20 апреля 2023
11 - 17 апреля
11 - 18 апреля
11 - 17 апреля
19 августа - 17 апреля 2023