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Kailas Rock

Kailas Rock

12 апреля в Бунырево на территории «Дикой Мяты» пройдет концерт Kailas Rock в Дачном Клубе «Тинькофф».

Kailas Rock — московская рок-группа, исполняющая кавера на хиты, начиная с классики британского рока начала 1970-х и заканчивая американской
альтернативой 2000 Guns N’ Roses, Deep Purple, Led Zeppelin, Roxette и многие другие — для группы нет ничего невозможного!

Необычный вокал певицы, горячие риффы и сногсшибательные соло-партии
гитаристов, брутальный нрав басиста и бешеная энергетика барабанщика не
оставят равнодушным ни одного гостя этого вечера.

Вход бесплатный.  

Где и когда?
Деревня Бунырёво
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
12 апреля 2024, пятница
21:00
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