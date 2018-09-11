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Ирина Круг

Ирина Круг

Дав волю воображению и давнему желанию совмещения концерта и спектакля, Ирина Круг создала новую программу «Промежутки любви». Сам жанр, шансон, в котором работает певица, вобравший в себя богатства глубин человеческой души, мелодичность, эмоциональность, чувственность, правдивость, красоту звучания поэтических строк и необычайную театральность, помог в осуществлении задумки певицы, которую воплотила международная театральная команда.

Соединения хитросплетений собственной судьбы и параллели творческого становления, привели к тому, что все происходившее в судьбе и карьере, это как смена времен года, в которые вписаны те самые «Промежутки любви». Тема сменяемости времён года, дает возможность наиболее характерно запечатлеть и рассказать о событиях того или иного временного отрезка.

Это и стало основой происходящего на сцене, где главной героиней выступила сама певица. История обыкновенной женщины, которая жила на свете и столкнувшись с ужасной трагедией, не соскользнула в пропасть, а добилась исполнения всех желаний, стала той, кем и не мечтала стать и может идти дальше. Рассказ о том, как жить с любовью и как жить без любви.

Подбор песен искусно вылеплен, в соответствии с музыкально-литературной потребностью, включивший в себя как песни из нового альбома, так и полюбившиеся всем хиты. Зрители станут свидетелями калейдоскопа удивительных событий, слившихся в единую картину, имя которому Ирина Круг «Промежутки любви».

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
13 декабря 2018, четверг
19:00
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