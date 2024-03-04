ХВОЯ & Савелiчъ Бэнд

23 марта в Бунырево на территории «Дикой Мяты» пройдет большой двухчасовой концерт групп «ХВОЯ» и «Савелiчъ Бэнд» — вечер фолка в Дачном Клубе «Тинькофф»!

"ХВОЯ" — пензенская группа из четырех девушек, исполняющая песни в жанре фолктроника. Девушки не боятся экспериментировать, поэтому в их исполнении можно услышать: фолк-поп, фолк-драм-н-бейс, фолк-рок и авторские песни.



У «ХВОИ» более 100.000 слушателей только на «Яндекс. Музыке», теперь к ним присоединяться и гости арт-кэмпа!



«Савелiчъ Бэнд» — многогранная фолк-рок группа из города Пенза, которая также не ограничивается одним стилем, поскольку любят эксперименты. Многогранноть музыкантов находит себя в стилях фолк-рок, фолк-джаз и инди-фолк.



Музыканты позиционируют своё творчество как «связь времëн» от мотивов и тематики традиционного фольклора до современной рок музыки. Своей энергичной подачей, внешним видом и харизмой парни задают новый взгляд на фолк-рок.

Этот вечер станет самым настоящим праздником для почитателей фолка — не пропустите!



Вход бесплатный.