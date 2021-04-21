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Дикая Мята – 2021

Дикая Мята – 2021

С 18 июня по 20 июня в деревне Бунырево пройдет международный фестиваль «Дикая Мята» — крупнейший независимый мультиформатный опен-эйр в России. На его сценах выступают главные исполнители России и СНГ, мировые звезды и набирающие популярность музыканты.

Фестиваль считается одним из самых комфортных в стране – на территории «Дикой Мяты» расположены спортивные площадки, лекторий, кинотеатр, ярмарка; организована насыщенная детская программа.

Участники 2021 года: группа «КИНО», Aurora (NO), Mgzavrebi (GE), Гарик Сукачёв, Green Grey (UA), The Hatters, «АукцЫон», Ren (GB), Tequilajazzz, Алёна Швец, Alice Merton (DE), Tesla Boy, «АИГЕЛ», La Chica (FR), ZOLOTO, «Аффинаж», «кис-кис», Wildways, «Папин Олимпос», The Big Push (GB), «Дайте танк (!)», Drummatix, N.O.H.A. (CZ), Alai Oli, «Казускома», Mongooz and the Magnet (HU), «Космонавтов нет», Nizkiz (BY), KO KO MO (FR), Билли Новик, Нуки, Zero People, «Сансара», Theodor Bastard, «Маяк», «Петля Пристрастия», «Трипинадва», Junkyard Storytellaz и другие.

 

 

Где и когда?
Деревня Бунырёво
Бунырево, д. Бунырёво, Алексинский район
18 июня 2021, пятница
09:00
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18 июня 2021, пятница
12:00
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19 июня 2021, суббота
09:00
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 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
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4 июля, воскресенье 19:00
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20 июня, воскресенье 17:30
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