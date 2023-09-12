Белгородский симфонический оркестр

16 сентября в Тульской филармонии состоится концерт симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный деятель искусств России Рашит Нигаматуллин) и с участием Тульского государственного хора (главный дирижео – Алексей Зайцев).





В программе: С. Рахманинов. Симфония №2. Г. Ломакин. Кантата «Stabat mater». А. Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»



Внимание! В 16.30, за полчаса до начала концерта в фойе филармонии состоится открытие двух выставок:

«Страна поэта» фотохудожника Андрея Илюхина;

«На незнакомом языке» члена общественной организации художников Тульской области «Круг» Елены Свиридовой.



Андрей Илюхин

Фотолюбитель. Специалист ИТ Член Союза фотохудожников России

Родился в городе Туле в 1972 г., выпускник Тульского государственного технического университета, инженер. Фотографией увлёкся ещё в школе — снимал город, пейзаж, макро. Лет двадцать назад оформилась основная тема творчества, которая до сих пор доставляет наибольшее удовольствие — пейзаж Крыма.



С конца 90-х публикует фотографии и фотоочерки на своем сайте «Фотолюбитель» и специализированных фоторесурсах.

Регулярно участвовал в фотовыставках портала «Фото-Тула.ру». Совместно с супругой Еленой Свиридовой представил несколько выставок, посвящённых крымскому пейзажу: «Место, где свет» в Тульском историко-архитектурном музее, «Рифмы древней земли» и «Крымский блокнот» в Тульской областной научной библиотеке, «Полуостров сокровищ» в «Городе мастеров» музея-заповедника В. Д. Поленова.



С 2010 г. основной площадкой для публикации фоторассказов стал блог А. Илюхина «Крымофилия».



Страна поэта



Андрей Илюхин приглашает посетить Страну поэта — придуманную, мифическую, сказочную — и настоящую! На создание этой серии фотографий автора вдохновили поэзия и акварели Максимилиана Волошина — мечтателя и настоящего певца Киммерии. Там, в Восточном Крыму, в начале XX века им были написаны поэтические циклы «Киммерийские сумерки» и «Киммерийская весна». А потом появилась и «Киммерийская школа живописи» в пейзажах Волошина, Богаевского и других художников, работавших на крымской натуре...



Странствуя по окрестностям современного Коктебеля, автор вновь и вновь оказывался вовлечён в полный очарования, почти мистический мир, где и поныне будто бы живут стихи Волошина, где видится в каждом изгибе бухт прозрачная трепетность его акварелей… И пейзажи переставали быть просто пейзажами, делаясь портретами сказочной Киммерии, чарующей и суровой, полной красоты и невысказанной тоски. И иногда казалось, что и сам Волошин где-то рядом, всё ещё ходит белыми тропами меж гор и холмов…

Так родилась идея — слить воедино стихи и образы, как делал это Максимилиан Волошин, вписывая четверостишия в собственные акварели. Отдать дань киммерийскому волшебнику и наполнить фотографии былых странствий его поэзией.



Елена Свиридова

Член Союза художников России, член общественной организации художников Тульской области «Круг», художественный редактор РИО НУ ТГПУ им. Л. Н. Толстого.



Родилась в 1971 г. Окончила Тульский государственный педагогический институт им. Л. Н. Толстого, Институт развития образования, а также – курсы станковой живописи Александра Петровичева.



Регулярный участник выставок Тульского отделения Союза художников России и общественной организации художников Тульской области «Круг». Персональные выставки в салоне «Вернисаж», Тульском историко-архитектурном музее, Алексинском художественно-краеведческом музее, Новомосковском историко-художественном музее, в ТГПУ им. Л. Н. Толстого, Государственном мемориальном историко-художественном и природном музее-заповеднике В. В. Поленова, Выставочном зале Тульского музейного объединения.



На незнакомом языке



Странное занятие – ремесло живописца. Какую задачу решает человек, берущий в руку кисть? Как откликнуться на игру того, что существует только в нашем восприятии? Ведь в мире нет цветов – есть лишь длина волны... Сплести на плоскости подобие ответа на зашифрованный призыв. Попробовать его принять, транслировать, преломить...



И это будто бы попытка говорить на незнакомом языке. О чём рассказывают тени и полутона под кронами деревьев? Что за послания несут контрасты солнечного дня, что видится нам в сиянии красок – такое, что замирает сердце от детской радости? Чем полны перламутр дождя, мерцание туманов, отблеск вечера в морской волне? Что обещает нам закат над крышами домов – сгорающий и ускользающий? Отчего мы раз за разом верим ему – обманщику, прячущемуся в ночь?

Не оттого ли, что мир и впрямь говорит с нами на языке красоты? А мы ловим, каждый по собственным силам, это зашифрованное послание.

И учимся понемногу быть его проводниками.