афиша
афиша
Регистрация
Зоя

Зоя

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 15.05.2019
 
Режиссер:
Ольга Товма
  
Актеры:
Надежда Петрушова, Сергей Ключников, Владимир Дёмин, Олег Шмаров, Сергей Малахов, Егор Катушенко
  
Жанр:
военный, драма
  
Продолжительноcть:
74 мин
  

1941 год. Военный корреспондент Петр Лидов вопреки запрету главного редактора газеты «Правда» Поспелова проводит собственное расследование казни юной девушки в оккупированном немцами селе. Его итоги вынуждают героя выбирать между верностью системе и желанием рассказать всю правду о том, что же произошло на самом деле…

0
Касса
Иван Охлобыстин
Купить билет
21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1500 ₽
Маленький неоновый принц
Купить билет
24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Фогель
Купить билет
8 марта, понедельник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Пионерлагерь Пыльная Радуга
Купить билет
20 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Labov SKY Jam
Купить билет
20 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.