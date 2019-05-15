Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 15.05.2019

Режиссер: Ольга Товма

Актеры: Надежда Петрушова, Сергей Ключников, Владимир Дёмин, Олег Шмаров, Сергей Малахов, Егор Катушенко

Жанр: военный, драма

Продолжительноcть: 74 мин

1941 год. Военный корреспондент Петр Лидов вопреки запрету главного редактора газеты «Правда» Поспелова проводит собственное расследование казни юной девушки в оккупированном немцами селе. Его итоги вынуждают героя выбирать между верностью системе и желанием рассказать всю правду о том, что же произошло на самом деле…