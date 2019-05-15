Зоя
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 15.05.2019
Режиссер:
Ольга Товма
Актеры:
Надежда Петрушова, Сергей Ключников, Владимир Дёмин, Олег Шмаров, Сергей Малахов, Егор Катушенко
Жанр:
военный, драма
Продолжительноcть:
74 мин
1941 год. Военный корреспондент Петр Лидов вопреки запрету главного редактора газеты «Правда» Поспелова проводит собственное расследование казни юной девушки в оккупированном немцами селе. Его итоги вынуждают героя выбирать между верностью системе и желанием рассказать всю правду о том, что же произошло на самом деле…
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200-1500 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
20 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
20 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽