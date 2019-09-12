Зеровилль
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 19.09.2019
Режиссер:
Джеймс Франко
Актеры:
Джеймс Франко, Сет Роген, Джеки Уивер, Меган Фокс, Джои Кинг, Уилл Феррелл, Дэйв Франко, Дэнни МакБрайд, Крэйг Робинсон, Томас Иэн Николас
Жанр:
драма, комедия
Продолжительноcть:
97 мин
Бюджет:
$12 000 000,00
24-летний студент Айк Джером учится на архитектора, но обожает кино. Со стороны Айк кажется аутистом — это результат тяжелого детства и действий агрессивного отца, религиозного фанатика. Молодой человек приезжает в Голливуд и производит впечатление благодаря своей татуировке. Со временем он начинает работать костюмером, а потом перебирается еще глубже в киноиндустрию, становясь монтажером. Его путешествие в мир кинематографа в итоге заканчивается трагедией.
Сегодня
|16:10
|Киносити
Завтра
|16:10
|Киносити
21 сентября, суббота
|16:10
|Киносити
22 сентября, воскресенье
|16:10
|Киносити
23 сентября, понедельник
|16:10
|Киносити
24 сентября, вторник
|16:10
|Киносити
25 сентября, среда
|16:10
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