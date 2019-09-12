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Зеровилль

Зеровилль

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 19.09.2019
 
Режиссер:
Джеймс Франко
  
Актеры:
Джеймс Франко, Сет Роген, Джеки Уивер, Меган Фокс, Джои Кинг, Уилл Феррелл, Дэйв Франко, Дэнни МакБрайд, Крэйг Робинсон, Томас Иэн Николас
  
Жанр:
драма, комедия
  
Продолжительноcть:
97 мин
  
Бюджет:
$12 000 000,00
  

24-летний студент Айк Джером учится на архитектора, но обожает кино. Со стороны Айк кажется аутистом — это результат тяжелого детства и действий агрессивного отца, религиозного фанатика. Молодой человек приезжает в Голливуд и производит впечатление благодаря своей татуировке. Со временем он начинает работать костюмером, а потом перебирается еще глубже в киноиндустрию, становясь монтажером. Его путешествие в мир кинематографа в итоге заканчивается трагедией.

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