Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 19.09.2019

Режиссер: Джеймс Франко

Актеры: Джеймс Франко, Сет Роген, Джеки Уивер, Меган Фокс, Джои Кинг, Уилл Феррелл, Дэйв Франко, Дэнни МакБрайд, Крэйг Робинсон, Томас Иэн Николас

Жанр: драма, комедия

Продолжительноcть: 97 мин

Бюджет: $12 000 000,00

24-летний студент Айк Джером учится на архитектора, но обожает кино. Со стороны Айк кажется аутистом — это результат тяжелого детства и действий агрессивного отца, религиозного фанатика. Молодой человек приезжает в Голливуд и производит впечатление благодаря своей татуировке. Со временем он начинает работать костюмером, а потом перебирается еще глубже в киноиндустрию, становясь монтажером. Его путешествие в мир кинематографа в итоге заканчивается трагедией.