Влюбленный скорпион

Фильм по роману испанского актера и писателя Карлоса Бардема, брата знаменитого Хавьера Бардема.

Хулиан, член неонацистской группировки, цель которой — зачистка улиц от «черных» и арабов, начинает тренироваться у Карломонте, в прошлом прославленного боксера, а ныне — пьяницы, разрушившего свою жизнь. Но рядом с этим человеком, жестким и упрямым, Хулиан постепенно начинает меняться. Он отдаляется от бывших дружков, влюбляется в Алису, девушку, работающую в спортзале, у него появляется новый приятель — его чернокожий спарринг-партнер Фрэнки. Новая жизнь ему нравится больше, чем прежняя. Но главарь неонацистов Луис считает, что Хулиан предатель, а это значит, что он должен понести жестокое наказание…