Вечер шутов, или Серьезно с приветом
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 26.11.2020
Режиссер:
Лилия Трофимова
Актеры:
Юлия Александрова, Сергей Колешня, Кирилл Кяро, Григорий Сиятвинда, Яялатх Моноратне, Юрий Рязанов, Роман Шумилов, Сосо Павлиашвили, Дарья Егорова, Арсений Сергеев
Жанр:
комедия, мелодрама
Продолжительноcть:
84 мин
Бизнесмен и домохозяйка; таксист и мужененавистница; секретарша и барбершопер; режиссер и простой воспитатель — у каждого свой Новый год. Для одних это приятная суета и возможность загадать сокровенное желание. Для других — ежегодная традиция потешить себя и посмеяться над окружающими во время странного праздника «Вечер шутов». Но в этот раз смеяться будут другие...
6 декабря, воскресенье
|16:40
|Киносити
7 декабря, понедельник
|16:40
|Киносити
8 декабря, вторник
|16:40
|Киносити
9 декабря, среда
|16:40
|Киносити
Сегодня
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
16:40
16:40
Завтра
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
16:40
16:40
5 декабря, суббота
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
16:40
16:40
6 декабря, воскресенье
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
16:40
7 декабря, понедельник
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
16:40
8 декабря, вторник
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
16:40
9 декабря, среда
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
16:40
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
12 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 350 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700 ₽