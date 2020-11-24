Вечер шутов, или Серьезно с приветом

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 26.11.2020

Режиссер: Лилия Трофимова

Актеры: Юлия Александрова, Сергей Колешня, Кирилл Кяро, Григорий Сиятвинда, Яялатх Моноратне, Юрий Рязанов, Роман Шумилов, Сосо Павлиашвили, Дарья Егорова, Арсений Сергеев

Жанр: комедия, мелодрама

Продолжительноcть: 84 мин

Бизнесмен и домохозяйка; таксист и мужененавистница; секретарша и барбершопер; режиссер и простой воспитатель — у каждого свой Новый год. Для одних это приятная суета и возможность загадать сокровенное желание. Для других — ежегодная традиция потешить себя и посмеяться над окружающими во время странного праздника «Вечер шутов». Но в этот раз смеяться будут другие...