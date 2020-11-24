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Вечер шутов, или Серьезно с приветом

Вечер шутов, или Серьезно с приветом

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 26.11.2020
 
Режиссер:
Лилия Трофимова
  
Актеры:
Юлия Александрова, Сергей Колешня, Кирилл Кяро, Григорий Сиятвинда, Яялатх Моноратне, Юрий Рязанов, Роман Шумилов, Сосо Павлиашвили, Дарья Егорова, Арсений Сергеев
  
Жанр:
комедия, мелодрама
  
Продолжительноcть:
84 мин
  

Бизнесмен и домохозяйка; таксист и мужененавистница; секретарша и барбершопер; режиссер и простой воспитатель — у каждого свой Новый год. Для одних это приятная суета и возможность загадать сокровенное желание. Для других — ежегодная традиция потешить себя и посмеяться над окружающими во время странного праздника «Вечер шутов». Но в этот раз смеяться будут другие...

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Касса
Дора
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12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Мама Шамана
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12 декабря, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 350 ₽
HammAli & Navai
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12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Felidae
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15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Йорш
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6 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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