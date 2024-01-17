Вака — заколдованный воин

Премьера: 18.01.2024

Режиссер: Син Сюйхуэй

Жанр: Анимационный, Приключение

Продолжительноcть: 96 минут

Вака — сын героя. После битвы со злобными демонами Пустоты его отец запечатал их в Кристалл Истока. Прошло много лет, кристалл был утерян, а отец Ваки покинул этот мир. Но зло не дремлет, демоны вновь угрожают миру, и теперь только Вака со своими друзьями сможет их остановить! Они путешествуют по запретным землям, подземному миру и параллельной вселенной, сражаясь по пути с плотоядными цветами и каменными существами. Несмотря на огромный риск, Вака и его друзья не боятся опасностей и полны решимости изгнать темные силы со своей земли.