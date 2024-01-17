Вака — заколдованный воин
Премьера:
18.01.2024
Режиссер:
Син Сюйхуэй
Жанр:
Анимационный, Приключение
Продолжительноcть:
96 минут
Вака — сын героя. После битвы со злобными демонами Пустоты его отец запечатал их в Кристалл Истока. Прошло много лет, кристалл был утерян, а отец Ваки покинул этот мир. Но зло не дремлет, демоны вновь угрожают миру, и теперь только Вака со своими друзьями сможет их остановить! Они путешествуют по запретным землям, подземному миру и параллельной вселенной, сражаясь по пути с плотоядными цветами и каменными существами. Несмотря на огромный риск, Вака и его друзья не боятся опасностей и полны решимости изгнать темные силы со своей земли.
Сегодня
|
11:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 января, суббота
|
11:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 января, воскресенье
|
10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 января, понедельник
|
10:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 января, вторник
|
10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 января, среда
|
10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
20 января, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:30
21 января, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
12:55
22 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:55
13:05
23 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
12:55
24 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
13:00
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