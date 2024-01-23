В теле убийцы

Премьера: 01.02.2024

Режиссер: Ким Чжэ Хун

Актеры: Чхве Гви Хва, Чан Дон Юн, Чан Чжэ Хо, Сон Чжон Хак, О Дэ Хван, Син Сын Хван

Жанр: Триллер, Криминальный

Продолжительноcть: 106 минут

Банда садистов похищает случайных жертв и выкладывает в интернете кадры расправ. Детективу Чой Че Хвану удается выйти на главаря, но в разгар облавы преступник и полицейский бесследно исчезают. Спустя месяц тяжелораненый убийца помещен в больничную палату, а детектива чествуют как героя. Помощника детектива терзают сомнения — вышедший из комы преступник сообщил ему, что он вовсе не серийный маньяк, а настоящий Чой Че Хван.