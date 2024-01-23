В теле убийцы
Премьера:
01.02.2024
Режиссер:
Ким Чжэ Хун
Актеры:
Чхве Гви Хва, Чан Дон Юн, Чан Чжэ Хо, Сон Чжон Хак, О Дэ Хван, Син Сын Хван
Жанр:
Триллер, Криминальный
Продолжительноcть:
106 минут
Банда садистов похищает случайных жертв и выкладывает в интернете кадры расправ. Детективу Чой Че Хвану удается выйти на главаря, но в разгар облавы преступник и полицейский бесследно исчезают. Спустя месяц тяжелораненый убийца помещен в больничную палату, а детектива чествуют как героя. Помощника детектива терзают сомнения — вышедший из комы преступник сообщил ему, что он вовсе не серийный маньяк, а настоящий Чой Че Хван.
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