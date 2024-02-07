Три мушкетера: Миледи

Премьера: 08.02.2024

Режиссер: Мартен Бурбулон

Актеры: Ева Грин, Венсан Кассель, Вики Крипс, Джейкоб Форчун-Ллойд, Лина Коудри, Луи Гаррель, Ромен Дюрис, Франсуа Сивиль, Пио Мармаи, Алексис Михалик, Камилла Разерфорд, Джеймс Флинн, Патрик Милле, Марк Барбе, Ральф Амуссу, Иван Франек

Жанр: Боевик, Исторический, Приключение

Продолжительноcть: 115 минут

На глазах Д'Артаньяна похищают его возлюбленную Констанцию. Пока верные друзья, три королевских мушкетера Атос, Портос и Арамис, сражаются на поле боя, Д'Артаньян вынужден объединить усилия с таинственной Миледи, чтобы спасти свою любимую. Но страшные тайны прошлого могут разрушить как новые союзы, так и старую дружбу…