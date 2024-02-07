Три мушкетера: Миледи
Премьера:
08.02.2024
Режиссер:
Мартен Бурбулон
Актеры:
Ева Грин, Венсан Кассель, Вики Крипс, Джейкоб Форчун-Ллойд, Лина Коудри, Луи Гаррель, Ромен Дюрис, Франсуа Сивиль, Пио Мармаи, Алексис Михалик, Камилла Разерфорд, Джеймс Флинн, Патрик Милле, Марк Барбе, Ральф Амуссу, Иван Франек
Жанр:
Боевик, Исторический, Приключение
Продолжительноcть:
115 минут
На глазах Д'Артаньяна похищают его возлюбленную Констанцию. Пока верные друзья, три королевских мушкетера Атос, Портос и Арамис, сражаются на поле боя, Д'Артаньян вынужден объединить усилия с таинственной Миледи, чтобы спасти свою любимую. Но страшные тайны прошлого могут разрушить как новые союзы, так и старую дружбу…
Сегодня
Завтра
10 февраля, суббота
|
10:10
|Алмаз Синема
|
11:50
|Люксор Тула
|
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
|Люксор Тула
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
|Люксор Тула
|
20:45
|Алмаз Синема
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 февраля, воскресенье
|
10:10
|Алмаз Синема
|
11:50
|Люксор Тула
|
15:00
|Люксор Тула
|
19:30
|Люксор Тула
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
|Алмаз Синема
|
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 февраля, понедельник
|
10:10
|Алмаз Синема
|
11:50
|Люксор Тула
|
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
|Люксор Тула
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
|Люксор Тула
|
20:45
|Алмаз Синема
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 февраля, вторник
|
10:10
|Алмаз Синема
|
11:50
|Люксор Тула
|
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
|Люксор Тула
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
|Люксор Тула
|
20:45
|Алмаз Синема
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:10
20:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:20
16:45
19:20
|Люксор Тула
|
11:50
15:00
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
18:45
21:10
23:35
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:10
20:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:20
16:45
19:20
|Люксор Тула
|
11:50
15:00
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
18:45
21:10
23:35
10 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
10:10
20:45
|Люксор Тула
|
11:50
15:00
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
18:45
21:10
23:35
11 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:10
20:45
|Люксор Тула
|
11:50
15:00
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
22:50
12 февраля, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:10
20:45
|Люксор Тула
|
11:50
15:00
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
18:45
21:10
23:35
13 февраля, вторник
|Алмаз Синема
|
10:10
20:45
|Люксор Тула
|
11:50
15:00
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
18:45
21:10
23:35
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