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Три мушкетера: Миледи

Три мушкетера: Миледи

Премьера:
08.02.2024
 
Режиссер:
Мартен Бурбулон
  
Актеры:
Ева Грин, Венсан Кассель, Вики Крипс, Джейкоб Форчун-Ллойд, Лина Коудри, Луи Гаррель, Ромен Дюрис, Франсуа Сивиль, Пио Мармаи, Алексис Михалик, Камилла Разерфорд, Джеймс Флинн, Патрик Милле, Марк Барбе, Ральф Амуссу, Иван Франек
  
Жанр:
Боевик, Исторический, Приключение
  
Продолжительноcть:
115 минут
  

На глазах Д'Артаньяна похищают его возлюбленную Констанцию. Пока верные друзья, три королевских мушкетера Атос, Портос и Арамис, сражаются на поле боя, Д'Артаньян вынужден объединить усилия с таинственной Миледи, чтобы спасти свою любимую. Но страшные тайны прошлого могут разрушить как новые союзы, так и старую дружбу…

Сегодня
10:10
Алмаз Синема
11:50
Люксор Тула
12:20
Иллизиум (Новомосковск)
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
16:45
Иллизиум (Новомосковск)
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Иллизиум (Новомосковск)
19:30
Люксор Тула
20:45
Алмаз Синема
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:10
Алмаз Синема
11:50
Люксор Тула
12:20
Иллизиум (Новомосковск)
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
16:45
Иллизиум (Новомосковск)
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Иллизиум (Новомосковск)
19:30
Люксор Тула
20:45
Алмаз Синема
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 февраля, суббота
10:10
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11:50
Люксор Тула
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Люксор Тула
20:45
Алмаз Синема
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 февраля, воскресенье
10:10
Алмаз Синема
11:50
Люксор Тула
15:00
Люксор Тула
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Люксор Тула
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12 февраля, понедельник
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19:30
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 февраля, вторник
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Как приручить монстров
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