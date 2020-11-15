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TheatreHD: Золотая Маска: Гамлет

TheatreHD: Золотая Маска: Гамлет

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 22.11.2020
 
Режиссер:
Лев Додин
  
Актеры:
Данила Козловский, Игорь Черневич, Ксения Раппопорт, Станислав Никольский, Игорь Иванов, Сергей Курышев, Сергей Козырев
  
Жанр:
спектакль
  
Продолжительноcть:
120 мин
  

Что будет, если один из самых парадоксальных и непредсказуемых режиссеров возьмет и поставит главную пьесу всего человечества, а первую роль отдаст звезде отечественного кинематографа? Даже зная все вводные про спектакль Льва Додина «Гамлет» с Данилой Козловским в главной роли, вы не сможете ответить на вопрос каким получился этот спектакль, пока не увидите его своими глазами. Додин пишет собственную версию этой пьесы, подробно изучив другие источники вокруг героя Шекспира. Краеугольным камнем становится традиционный зрительский взгляд на историю принца Датского – мы так привыкли считать его жертвой, что кажется совсем упустили из внимания, что руки Гамлета в крови не меньше всех остальных, а жажда власти – возможно даже сильнее. Додин поставил один из самых бескомпромиссных спектаклей и один из самых важных в истории этой пьесы.

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