Тайна Мосли
Страна:
Новая Зеландия, Китай, 2019
Премьера:
в РФ 12.12.2019
Режиссер:
Кирби Аткинс
Актеры:
Люси Лоулесс, Джон Рис-Дэвис, Темуэра Моррисон, Риз Дэрби, Джей Саймон, Кирби Аткинс, Тимоти Рэби, Курт Клонингер
Жанр:
детский, мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
98 мин
Бюджет:
$20 000 000,00
В центре сюжета удивительно милые животные трифанты, которые восстают против жизни в рабстве у людей и отправляются в увлекательное путешествие в поисках свободы.
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15 декабря, воскресенье 20:00
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15 декабря, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 500 ₽
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₽ Билеты: 300 ₽
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