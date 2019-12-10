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Тайна Мосли

Тайна Мосли

Страна:
Новая Зеландия, Китай, 2019
 
Премьера:
в РФ 12.12.2019
 
Режиссер:
Кирби Аткинс
  
Актеры:
Люси Лоулесс, Джон Рис-Дэвис, Темуэра Моррисон, Риз Дэрби, Джей Саймон, Кирби Аткинс, Тимоти Рэби, Курт Клонингер
  
Жанр:
детский, мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
98 мин
  
Бюджет:
$20 000 000,00
  

В центре сюжета удивительно милые животные трифанты, которые восстают против жизни в рабстве у людей и отправляются в увлекательное путешествие в поисках свободы.

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Сегодня
10:00 Алмаз Синема
14:05 Киносити
Завтра
10:00 Алмаз Синема
14:05 Киносити
14 декабря, суббота
10:00 Алмаз Синема
14:05 Киносити
15 декабря, воскресенье
10:00 Алмаз Синема
14:05 Киносити
16 декабря, понедельник
14:05 Киносити
17 декабря, вторник
14:05 Киносити
18 декабря, среда
14:05 Киносити
Расписание на все дни
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