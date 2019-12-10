Тайна Мосли

Страна: Новая Зеландия, Китай, 2019

Премьера: в РФ 12.12.2019

Режиссер: Кирби Аткинс

Актеры: Люси Лоулесс, Джон Рис-Дэвис, Темуэра Моррисон, Риз Дэрби, Джей Саймон, Кирби Аткинс, Тимоти Рэби, Курт Клонингер

Жанр: детский, мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 98 мин

Бюджет: $20 000 000,00

В центре сюжета удивительно милые животные трифанты, которые восстают против жизни в рабстве у людей и отправляются в увлекательное путешествие в поисках свободы.