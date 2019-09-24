Та, которой не было
Страна:
Бельгия, Франция, 2019
Премьера:
в РФ 03.10.2019
Режиссер:
Сэфи Неббу
Актеры:
Жюльет Бинош, Николь Гарсия, Франсуа Сивиль, Мари-Анж Каста, Гийом Гуи, Шарль Берлинг, Жуль Уплен, Жюль Гозлен, Френсис Леплей
Жанр:
мелодрама
Продолжительноcть:
101 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,54
Клэр, 50-летняя разведенная учительница, создает поддельный профиль 24-летней девушки в Facebook, используя чужие фотографии из интернета. Она делает это для того, чтобы шпионить за своим молодым любовником. Но он отклоняет запросы в друзья от людей, которых не знает лично. Чтобы все-таки добраться до него, Клэр посылает запрос его лучшему другу, и он его принимает. Пара начинает обмениваться сообщениями, и их поддельная дружба стремительно превращается в фальшивую любовь.
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7 октября, понедельник
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8 октября, вторник
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9 октября, среда
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5 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
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10 октября, четверг 19:00
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16 ноября, суббота 19:00
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17 ноября, воскресенье 13:00
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12 октября, суббота 19:00
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