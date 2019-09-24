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Та, которой не было

Та, которой не было

Страна:
Бельгия, Франция, 2019
 
Премьера:
в РФ 03.10.2019
 
Режиссер:
Сэфи Неббу
  
Актеры:
Жюльет Бинош, Николь Гарсия, Франсуа Сивиль, Мари-Анж Каста, Гийом Гуи, Шарль Берлинг, Жуль Уплен, Жюль Гозлен, Френсис Леплей
  
Жанр:
мелодрама
  
Продолжительноcть:
101 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,54
          
 

Клэр, 50-летняя разведенная учительница, создает поддельный профиль 24-летней девушки в Facebook, используя чужие фотографии из интернета. Она делает это для того, чтобы шпионить за своим молодым любовником. Но он отклоняет запросы в друзья от людей, которых не знает лично. Чтобы все-таки добраться до него, Клэр посылает запрос его лучшему другу, и он его принимает. Пара начинает обмениваться сообщениями, и их поддельная дружба стремительно превращается в фальшивую любовь.

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Сегодня
21:30 ДКЖ Кино
Завтра
21:30 ДКЖ Кино
5 октября, суббота
21:30 ДКЖ Кино
6 октября, воскресенье
21:30 ДКЖ Кино
7 октября, понедельник
21:30 ДКЖ Кино
8 октября, вторник
21:30 ДКЖ Кино
9 октября, среда
21:30 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
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Касса
Distemper
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5 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
#2Маши
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4 октября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Jony
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10 октября, четверг 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400-2400 ₽
Элизиум
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16 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Театр кошек Юрия Куклачева
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17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
Animal ДжаZ
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12 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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