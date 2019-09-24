Та, которой не было

Страна: Бельгия, Франция, 2019

Премьера: в РФ 03.10.2019

Режиссер: Сэфи Неббу

Актеры: Жюльет Бинош, Николь Гарсия, Франсуа Сивиль, Мари-Анж Каста, Гийом Гуи, Шарль Берлинг, Жуль Уплен, Жюль Гозлен, Френсис Леплей

Жанр: мелодрама

Продолжительноcть: 101 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,54

Клэр, 50-летняя разведенная учительница, создает поддельный профиль 24-летней девушки в Facebook, используя чужие фотографии из интернета. Она делает это для того, чтобы шпионить за своим молодым любовником. Но он отклоняет запросы в друзья от людей, которых не знает лично. Чтобы все-таки добраться до него, Клэр посылает запрос его лучшему другу, и он его принимает. Пара начинает обмениваться сообщениями, и их поддельная дружба стремительно превращается в фальшивую любовь.