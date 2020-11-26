Сумасшедшая любовь

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 03.12.2020

Режиссер: Тор Фройденталь

Актеры: Анна-София Робб, Уолтон Гоггинс, Чарли Пламмер, Тейлор Расселл, Энди Гарсиа, Молли Паркер, Девон Бостик, Бет Грант, Лобо Себастьян, Джаред Банкенс

Жанр: драма

Продолжительноcть: 110 мин

Сбор в мире: $1 541 908,00

В самом разгаре последнего года учебы в школе остроумному, но склонному к самокопанию парню ставят диагноз шизофрении. Изо всех сил стараясь сохранить это в секрете, он влюбляется в яркую одноклассницу, помогающую ему перестать зависеть от своего состояния.