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Сумасшедшая любовь

Сумасшедшая любовь

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 03.12.2020
 
Режиссер:
Тор Фройденталь
  
Актеры:
Анна-София Робб, Уолтон Гоггинс, Чарли Пламмер, Тейлор Расселл, Энди Гарсиа, Молли Паркер, Девон Бостик, Бет Грант, Лобо Себастьян, Джаред Банкенс
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
110 мин
  
Сбор в мире:
$1 541 908,00
 

В самом разгаре последнего года учебы в школе остроумному, но склонному к самокопанию парню ставят диагноз шизофрении. Изо всех сил стараясь сохранить это в секрете, он влюбляется в яркую одноклассницу, помогающую ему перестать зависеть от своего состояния.

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Сегодня
12:25 Киносити
18:25 Алмаз Синема
19:20 Киносити
Завтра
12:25 Киносити
18:25 Алмаз Синема
19:20 Киносити
5 декабря, суббота
12:25 Киносити
18:25 Алмаз Синема
19:20 Киносити
6 декабря, воскресенье
12:25 Киносити
18:25 Алмаз Синема
19:20 Киносити
7 декабря, понедельник
12:25 Киносити
19:20 Киносити
8 декабря, вторник
12:25 Киносити
19:20 Киносити
9 декабря, среда
12:25 Киносити
19:20 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Дора
Купить билет
12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Мама Шамана
Купить билет
12 декабря, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 350 ₽
HammAli & Navai
Купить билет
12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Felidae
Купить билет
15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Йорш
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6 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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