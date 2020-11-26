Сумасшедшая любовь
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 03.12.2020
Режиссер:
Тор Фройденталь
Актеры:
Анна-София Робб, Уолтон Гоггинс, Чарли Пламмер, Тейлор Расселл, Энди Гарсиа, Молли Паркер, Девон Бостик, Бет Грант, Лобо Себастьян, Джаред Банкенс
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
110 мин
Сбор в мире:
$1 541 908,00
В самом разгаре последнего года учебы в школе остроумному, но склонному к самокопанию парню ставят диагноз шизофрении. Изо всех сил стараясь сохранить это в секрете, он влюбляется в яркую одноклассницу, помогающую ему перестать зависеть от своего состояния.
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