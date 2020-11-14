Смертельные иллюзии

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 19.11.2020

Режиссер: Олег Асадулин

Актеры: Андрей Бурковский, Павел Чинарев, Данила Якушев, Аглая Тарасова, Семен Трескунов, Алексей Кравченко, Сергей Сафронов, Марина Петренко, Александр Галибин, Ирина Безряднова

Жанр: триллер, семейный

Продолжительноcть: 108 мин

Знаменитые иллюзионисты братья Романовы представляют публике свое грандиозное шоу, после которого собираются закончить совместные выступления из-за накопившихся взаимных претензий. В первом же номере с исчезновением ассистентки из заполненного водой аквариума что-то идет не так — она не появляется в положенном месте. Тут же в сценических наушниках братьев голос неизвестного говорит, что девушка находится у него. А ещё он изменил принцип работы сложных механизмов для трюков. И теперь они представляют угрозу для жизни братьев. Но если шоу не продолжится, «голос» убьет ассистентку… Любимую девушку одного из братьев.