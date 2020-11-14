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Смертельные иллюзии

Смертельные иллюзии

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 19.11.2020
 
Режиссер:
Олег Асадулин
  
Актеры:
Андрей Бурковский, Павел Чинарев, Данила Якушев, Аглая Тарасова, Семен Трескунов, Алексей Кравченко, Сергей Сафронов, Марина Петренко, Александр Галибин, Ирина Безряднова
  
Жанр:
триллер, семейный
  
Продолжительноcть:
108 мин
  

Знаменитые иллюзионисты братья Романовы представляют публике свое грандиозное шоу, после которого собираются закончить совместные выступления из-за накопившихся взаимных претензий. В первом же номере с исчезновением ассистентки из заполненного водой аквариума что-то идет не так — она не появляется в положенном месте. Тут же в сценических наушниках братьев голос неизвестного говорит, что девушка находится у него. А ещё он изменил принцип работы сложных механизмов для трюков. И теперь они представляют угрозу для жизни братьев. Но если шоу не продолжится, «голос» убьет ассистентку… Любимую девушку одного из братьев.

Купить билет
Сегодня
12:45 Киносити
15:45 Алмаз Синема
19:00 Киносити
Завтра
12:45 Киносити
15:45 Алмаз Синема
19:00 Киносити
21 ноября, суббота
12:45 Киносити
15:45 Алмаз Синема
19:00 Киносити
19:00 Киносити
22 ноября, воскресенье
12:45 Киносити
15:45 Алмаз Синема
19:00 Киносити
19:00 Киносити
23 ноября, понедельник
12:45 Киносити
19:00 Киносити
19:00 Киносити
24 ноября, вторник
12:45 Киносити
25 ноября, среда
12:45 Киносити
19:00 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
HammAli & Navai
Купить билет
12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Вражда
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6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2600 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3500 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Иван Охлобыстин
Купить билет
21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Блондинка КсЮ
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5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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