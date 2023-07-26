Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Премьера:
24.08.2023
Режиссер:
Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов
Жанр:
Анимационный, Приключение
Рейтинг:
6.90
Людмила — прекрасна и отважна, как подобает дочери великого князя. Руслан — ее добрый и находчивый возлюбленный. Но накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс. «Черноморда» явно не во вкусе Людмилы, и в обиду она себя не даст. А вызволять ее кто будет, Пушкин?! Впрочем, и без автора сказки у Руслана нашлись соперники за ее руку и полцарства в придачу. Теперь его ждет погоня через волшебные земли, знакомство с последним говорящим медведем, столкновение с великаном и прочей сказочной невидалью, не говоря о сражении с самим Черномором на земле и в небесах.
Сегодня
|
10:05
|Алмаз Синема
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Синема Стар
|
11:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:15
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|
10:05
|Алмаз Синема
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Синема Стар
|
11:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:15
|Иллизиум (Новомосковск)
11 сентября, понедельник
|
10:05
|Алмаз Синема
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Синема Стар
|
13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 сентября, вторник
|
10:05
|Алмаз Синема
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Синема Стар
|
13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 сентября, среда
|
10:05
|Алмаз Синема
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Синема Стар
|
13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:25
16:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:00
|Синема Стар
|
10:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:25
16:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:00
|Синема Стар
|
10:20
11 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:05
|Синема Стар
|
10:20
12 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
10:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:05
|Синема Стар
|
10:20
13 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
10:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:05
|Синема Стар
|
10:20
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