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Руслан и Людмила. Больше, чем сказка

Руслан и Людмила. Больше, чем сказка

Премьера:
24.08.2023
 
Режиссер:
Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов
  
Жанр:
Анимационный, Приключение
  
Рейтинг:
6.90
 
 

Людмила — прекрасна и отважна, как подобает дочери великого князя. Руслан — ее добрый и находчивый возлюбленный. Но накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс. «Черноморда» явно не во вкусе Людмилы, и в обиду она себя не даст. А вызволять ее кто будет, Пушкин?! Впрочем, и без автора сказки у Руслана нашлись соперники за ее руку и полцарства в придачу. Теперь его ждет погоня через волшебные земли, знакомство с последним говорящим медведем, столкновение с великаном и прочей сказочной невидалью, не говоря о сражении с самим Черномором на земле и в небесах.

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