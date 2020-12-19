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Рождество кота Боба

Рождество кота Боба

Страна:
Великобритания, 2021
 
Премьера:
в РФ 24.12.2020
 
Режиссер:
Чарльз Мартин Смит
  
Актеры:
Люк Тредэвэй, Анна Уилсон-Джонс, Нина Вадиа, Тим Плестер, кот Боб, Стивен МакКоул, Селин Джонс, Фалдут Шарма, Дэйзи Баджер
  
Жанр:
семейный
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

До встречи с котом Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий пушистый хулиган всё изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо. Ведь даже если у тебя пусто в кармане, а во всём городе отключили свет, праздник должен состояться!

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 ₽  Билеты: 500 ₽
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 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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