Рождество кота Боба
Страна:
Великобритания, 2021
Премьера:
в РФ 24.12.2020
Режиссер:
Чарльз Мартин Смит
Актеры:
Люк Тредэвэй, Анна Уилсон-Джонс, Нина Вадиа, Тим Плестер, кот Боб, Стивен МакКоул, Селин Джонс, Фалдут Шарма, Дэйзи Баджер
Жанр:
семейный
Продолжительноcть:
92 мин
До встречи с котом Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий пушистый хулиган всё изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо. Ведь даже если у тебя пусто в кармане, а во всём городе отключили свет, праздник должен состояться!
Сегодня
|17:15
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Завтра
|17:15
|Алмаз Синема
26 декабря, суббота
|17:15
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27 декабря, воскресенье
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17:15
Завтра
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17:15
26 декабря, суббота
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17:15
27 декабря, воскресенье
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17:15
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
8 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
22 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽