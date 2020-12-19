Рождество кота Боба

Страна: Великобритания, 2021

Премьера: в РФ 24.12.2020

Режиссер: Чарльз Мартин Смит

Актеры: Люк Тредэвэй, Анна Уилсон-Джонс, Нина Вадиа, Тим Плестер, кот Боб, Стивен МакКоул, Селин Джонс, Фалдут Шарма, Дэйзи Баджер

Жанр: семейный

Продолжительноcть: 92 мин

До встречи с котом Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий пушистый хулиган всё изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо. Ведь даже если у тебя пусто в кармане, а во всём городе отключили свет, праздник должен состояться!