Родовое проклятие

Страна: Великобритания, 2020

Премьера: в РФ 29.07.2021

Режиссер: Джозеф Маркантонио

Актеры: Хлоя Пирри, Фиона Шоу, Джек Лауден, Эдвард Холкрофт, Энтон Лессер, Киран Соня Савар, Тамара Лоуренс, Наталья Кострцева, Найри Ергайнхарсиан, Тойа Францен

Жанр: драма, ужасы, мистика, триллер

Продолжительноcть: 101 мин

Бюджет: $3 000 000,00

Сбор в мире: $8 921,00

Бен и Шарлотта собираются уехать из Англии, когда девушка узнае?т, что беременна. Неожиданно мать Бена оказывается категорически против их отъезда. Вскоре Бен погибает в результате странного несчастного случая, а убитую горем Шарлотту привозят в огромный фамильный особняк его семьи. Странная одержимость матери Бена ее еще не родившимся ребенком, пугающие видения, а главное, невозможность покинуть этот дом ? всё это сводит Шарлотту с ума, заставляя подозревать страшное…