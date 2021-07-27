Родовое проклятие
Страна:
Великобритания, 2020
Премьера:
в РФ 29.07.2021
Режиссер:
Джозеф Маркантонио
Актеры:
Хлоя Пирри, Фиона Шоу, Джек Лауден, Эдвард Холкрофт, Энтон Лессер, Киран Соня Савар, Тамара Лоуренс, Наталья Кострцева, Найри Ергайнхарсиан, Тойа Францен
Жанр:
драма, ужасы, мистика, триллер
Продолжительноcть:
101 мин
Бюджет:
$3 000 000,00
Сбор в мире:
$8 921,00
Бен и Шарлотта собираются уехать из Англии, когда девушка узнае?т, что беременна. Неожиданно мать Бена оказывается категорически против их отъезда. Вскоре Бен погибает в результате странного несчастного случая, а убитую горем Шарлотту привозят в огромный фамильный особняк его семьи. Странная одержимость матери Бена ее еще не родившимся ребенком, пугающие видения, а главное, невозможность покинуть этот дом ? всё это сводит Шарлотту с ума, заставляя подозревать страшное…
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