афиша
афиша
Регистрация
Родовое проклятие

Родовое проклятие

Страна:
Великобритания, 2020
 
Премьера:
в РФ 29.07.2021
 
Режиссер:
Джозеф Маркантонио
  
Актеры:
Хлоя Пирри, Фиона Шоу, Джек Лауден, Эдвард Холкрофт, Энтон Лессер, Киран Соня Савар, Тамара Лоуренс, Наталья Кострцева, Найри Ергайнхарсиан, Тойа Францен
  
Жанр:
драма, ужасы, мистика, триллер
  
Продолжительноcть:
101 мин
  
Бюджет:
$3 000 000,00
  
Сбор в мире:
$8 921,00
 

Бен и Шарлотта собираются уехать из Англии, когда девушка узнае?т, что беременна. Неожиданно мать Бена оказывается категорически против их отъезда. Вскоре Бен погибает в результате странного несчастного случая, а убитую горем Шарлотту привозят в огромный фамильный особняк его семьи. Странная одержимость матери Бена ее еще не родившимся ребенком, пугающие видения, а главное, невозможность покинуть этот дом ? всё это сводит Шарлотту с ума, заставляя подозревать страшное…

Купить билет
Сегодня
22:05 Алмаз Синема
Завтра
22:05 Алмаз Синема
31 июля, суббота
22:05 Алмаз Синема
1 августа, воскресенье
22:05 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Джокер
Купить билет
15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
7 - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Элизиум
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Джокер
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.