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Робот 2.0

Робот 2.0

Страна:
Индия, 2018
 
Премьера:
в РФ 25.07.2019
 
Режиссер:
С. Шанкар
  
Актеры:
Раджиникант, Акшай Кумар, Эми Джексон, Адиль Хуссэйн, Суданшу Пандей, Калабхаван Шаджон, Анант Нараян Махадеван, Майилсами, Кайзаад Котваль
  
Жанр:
боевик, фантастика
  
Продолжительноcть:
101 мин
  
Бюджет:
$75 000 000,00
  
Сбор в мире:
$4 025 300,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
5,51
          
 

Миру угрожает монструозный крылатый злодей, покусившийся на самое святое, что есть у человечества — мобильные телефоны. Бессовестное чудовище в прямом смысле слова подчиняет себе устройства и создаёт из них могучую армию, способную трансформироваться во что угодно. Так и проиграли бы люди этот неравный бой, если бы не другое важное изобретение — робот Читти.

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