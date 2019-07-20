Робот 2.0
Страна:
Индия, 2018
Премьера:
в РФ 25.07.2019
Режиссер:
С. Шанкар
Актеры:
Раджиникант, Акшай Кумар, Эми Джексон, Адиль Хуссэйн, Суданшу Пандей, Калабхаван Шаджон, Анант Нараян Махадеван, Майилсами, Кайзаад Котваль
Жанр:
боевик, фантастика
Продолжительноcть:
101 мин
Бюджет:
$75 000 000,00
Сбор в мире:
$4 025 300,00
Рейтинг Кинопоиска:
5,51
Миру угрожает монструозный крылатый злодей, покусившийся на самое святое, что есть у человечества — мобильные телефоны. Бессовестное чудовище в прямом смысле слова подчиняет себе устройства и создаёт из них могучую армию, способную трансформироваться во что угодно. Так и проиграли бы люди этот неравный бой, если бы не другое важное изобретение — робот Читти.
Сегодня
|14:05
|Союз (Алексин)
|17:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Союз (Алексин)
|17:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 июля, воскресенье
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Союз (Алексин)
|17:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 июля, понедельник
|10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Союз (Алексин)
|17:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 июля, вторник
|10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Союз (Алексин)
|17:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 июля, среда
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Союз (Алексин)
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:25
|Союз (Алексин)
|
14:05
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
17:25
17:40
|Союз (Алексин)
|
14:05
28 июля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
17:25
17:40
|Союз (Алексин)
|
14:05
29 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
17:25
|Союз (Алексин)
|
14:05
30 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
17:25
|Союз (Алексин)
|
14:05
31 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:50
|Союз (Алексин)
|
14:05