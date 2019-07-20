Страна: Индия, 2018

Премьера: в РФ 25.07.2019

Режиссер: С. Шанкар

Актеры: Раджиникант, Акшай Кумар, Эми Джексон, Адиль Хуссэйн, Суданшу Пандей, Калабхаван Шаджон, Анант Нараян Махадеван, Майилсами, Кайзаад Котваль

Жанр: боевик, фантастика

Продолжительноcть: 101 мин

Бюджет: $75 000 000,00

Сбор в мире: $4 025 300,00

Рейтинг Кинопоиска: 5,51

Миру угрожает монструозный крылатый злодей, покусившийся на самое святое, что есть у человечества — мобильные телефоны. Бессовестное чудовище в прямом смысле слова подчиняет себе устройства и создаёт из них могучую армию, способную трансформироваться во что угодно. Так и проиграли бы люди этот неравный бой, если бы не другое важное изобретение — робот Читти.