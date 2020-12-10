Реальные пацаны против зомби

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 17.12.2020

Режиссер: Жанна Кадникова

Актеры: Николай Наумов, Зоя Бербер, Валентина Мазунина, Станислав Тляшев, Марина Федункив, Игорь Ознобихин, Владимир Селиванов, Армен Бежанян, Антон Богданов, Мария Скорницкая

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 88 мин

В Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно превращает жителей в зомби. Спустя год город оцеплен военными, ученые пытаются найти антидот. Самолеты скидывают продовольствие. Но герои, как и остальные жители Перми, приспособились к новой реальности. Они живут обычной жизнью: ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить город от зомби. Все налаживается, пока в один из обычных постапокалиптических дней не кусают Леру.