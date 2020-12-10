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Реальные пацаны против зомби

Реальные пацаны против зомби

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 17.12.2020
 
Режиссер:
Жанна Кадникова
  
Актеры:
Николай Наумов, Зоя Бербер, Валентина Мазунина, Станислав Тляшев, Марина Федункив, Игорь Ознобихин, Владимир Селиванов, Армен Бежанян, Антон Богданов, Мария Скорницкая
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
88 мин
  

В Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно превращает жителей в зомби. Спустя год город оцеплен военными, ученые пытаются найти антидот. Самолеты скидывают продовольствие. Но герои, как и остальные жители Перми, приспособились к новой реальности. Они живут обычной жизнью: ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить город от зомби. Все налаживается, пока в один из обычных постапокалиптических дней не кусают Леру.

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Касса
Биртман
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12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Тамара Гвердцители
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18 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
7 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Felidae
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15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Вера Снежная
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24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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