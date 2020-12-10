Реальные пацаны против зомби
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 17.12.2020
Режиссер:
Жанна Кадникова
Актеры:
Николай Наумов, Зоя Бербер, Валентина Мазунина, Станислав Тляшев, Марина Федункив, Игорь Ознобихин, Владимир Селиванов, Армен Бежанян, Антон Богданов, Мария Скорницкая
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
88 мин
В Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно превращает жителей в зомби. Спустя год город оцеплен военными, ученые пытаются найти антидот. Самолеты скидывают продовольствие. Но герои, как и остальные жители Перми, приспособились к новой реальности. Они живут обычной жизнью: ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить город от зомби. Все налаживается, пока в один из обычных постапокалиптических дней не кусают Леру.
Сегодня
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19 декабря, суббота
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20 декабря, воскресенье
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17:05
19:05
21:10
19 декабря, суббота
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₽ Билеты: 2000-2800 ₽
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽