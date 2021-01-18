Птица в клетке. Заражение

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 21.01.2021

Режиссер: Адам Мэйсон

Актеры: Кей Джей Апа, София Карсон, Крэйг Робинсон, Брэдли Уитфорд, Александра Даддарио, Петер Стормаре, Пол Уолтер Хаузер, Деми Мур, Дженна Ортега, Лия МакХью

Жанр: комедия, драма, мелодрама

Продолжительноcть: 81 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,05

В 2024 году мир все еще находится во власти опасного вируса. Зараженных силой забирают из домов и отправляют в зловещие карантинные лагеря. У курьера Нико — редкий иммунитет к болезни, и он свободно передвигается по городу. Когда его девушка Сара заражается, Нико понимает, что за ней уже выехали военные и у него есть считанные часы, чтобы спасти возлюбленную.