Птица в клетке. Заражение
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 21.01.2021
Режиссер:
Адам Мэйсон
Актеры:
Кей Джей Апа, София Карсон, Крэйг Робинсон, Брэдли Уитфорд, Александра Даддарио, Петер Стормаре, Пол Уолтер Хаузер, Деми Мур, Дженна Ортега, Лия МакХью
Жанр:
комедия, драма, мелодрама
Продолжительноcть:
81 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,05
В 2024 году мир все еще находится во власти опасного вируса. Зараженных силой забирают из домов и отправляют в зловещие карантинные лагеря. У курьера Нико — редкий иммунитет к болезни, и он свободно передвигается по городу. Когда его девушка Сара заражается, Нико понимает, что за ней уже выехали военные и у него есть считанные часы, чтобы спасти возлюбленную.
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18:00
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