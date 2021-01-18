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Птица в клетке. Заражение

Птица в клетке. Заражение

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 21.01.2021
 
Режиссер:
Адам Мэйсон
  
Актеры:
Кей Джей Апа, София Карсон, Крэйг Робинсон, Брэдли Уитфорд, Александра Даддарио, Петер Стормаре, Пол Уолтер Хаузер, Деми Мур, Дженна Ортега, Лия МакХью
  
Жанр:
комедия, драма, мелодрама
  
Продолжительноcть:
81 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,05
          
 

В 2024 году мир все еще находится во власти опасного вируса. Зараженных силой забирают из домов и отправляют в зловещие карантинные лагеря. У курьера Нико — редкий иммунитет к болезни, и он свободно передвигается по городу. Когда его девушка Сара заражается, Нико понимает, что за ней уже выехали военные и у него есть считанные часы, чтобы спасти возлюбленную.

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Сегодня
16:20 Киносити
18:00 Алмаз Синема
22:35 Киносити
Завтра
16:20 Киносити
18:00 Алмаз Синема
22:35 Киносити
23 января, суббота
16:20 Киносити
18:00 Алмаз Синема
22:35 Киносити
24 января, воскресенье
16:20 Киносити
18:00 Алмаз Синема
22:35 Киносити
25 января, понедельник
16:20 Киносити
22:35 Киносити
26 января, вторник
16:20 Киносити
22:35 Киносити
27 января, среда
16:20 Киносити
22:35 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
НАИВ
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22 января, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Viper Soup Complex
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4 апреля, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400 ₽
Блондинка КсЮ
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5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Трофим
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Alis Band
Купить билет
7 февраля, воскресенье 19:30
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 700 ₽
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