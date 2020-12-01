Проклятие монахини Роуз
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 03.12.2020
Режиссер:
Брэндон Слэгли
Актеры:
Деванни Пинн, Стейси Дэш, Райан Кизер, Дэвид Горил, Хезер Уинтерс, Тейлор Груббс, Джонатан Беннетт, Эндрю Е. Вилер, Аманда Дэй, Джули Роуз
Жанр:
триллер, ужасы
Продолжительноcть:
90 мин
После окончания Первой мировой войны молодую девушку, всю семью которой жестоко убил её же отец, отправляют в монастырь. Проходит время, девушка растет и осознает, что демоны, которые свели с ума её отца, последовали в монастырь следом за ней.
Сегодня
|23:30
|Алмаз Синема
Завтра
|23:30
|Алмаз Синема
5 декабря, суббота
|23:30
|Алмаз Синема
6 декабря, воскресенье
|23:30
|Алмаз Синема
Сегодня
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23:30
Завтра
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23:30
5 декабря, суббота
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23:30
6 декабря, воскресенье
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23:30
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
12 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 350 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700 ₽