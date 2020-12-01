Проклятие монахини Роуз

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 03.12.2020

Режиссер: Брэндон Слэгли

Актеры: Деванни Пинн, Стейси Дэш, Райан Кизер, Дэвид Горил, Хезер Уинтерс, Тейлор Груббс, Джонатан Беннетт, Эндрю Е. Вилер, Аманда Дэй, Джули Роуз

Жанр: триллер, ужасы

Продолжительноcть: 90 мин

После окончания Первой мировой войны молодую девушку, всю семью которой жестоко убил её же отец, отправляют в монастырь. Проходит время, девушка растет и осознает, что демоны, которые свели с ума её отца, последовали в монастырь следом за ней.