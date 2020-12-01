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Проклятие монахини Роуз

Проклятие монахини Роуз

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 03.12.2020
 
Режиссер:
Брэндон Слэгли
  
Актеры:
Деванни Пинн, Стейси Дэш, Райан Кизер, Дэвид Горил, Хезер Уинтерс, Тейлор Груббс, Джонатан Беннетт, Эндрю Е. Вилер, Аманда Дэй, Джули Роуз
  
Жанр:
триллер, ужасы
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

После окончания Первой мировой войны молодую девушку, всю семью которой жестоко убил её же отец, отправляют в монастырь. Проходит время, девушка растет и осознает, что демоны, которые свели с ума её отца, последовали в монастырь следом за ней.

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Дора
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12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Мама Шамана
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12 декабря, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 350 ₽
HammAli & Navai
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12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Felidae
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15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Йорш
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 ₽  Билеты: 700 ₽
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