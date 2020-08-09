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Призраки войны

Призраки войны

Страна:
Великобритания, 2020
 
Премьера:
в РФ 13.08.2020
 
Режиссер:
Эрик Бресс
  
Актеры:
Брентон Туэйтс, Кайл Галлнер, Тео Росси, Скайлар Эстин, Алан Ричсон, Билли Зейн, Шон Тоуб, Мэттью Риз, Нэйтан Купер, Шеннон МакКэйн
  
Жанр:
военный, ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
95 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,52
          
 

Во времена Второй мировой войны пятеро американских солдат направились во французский замок, который был оккупирован нацистами. Само по себе задание кажется верной смертью, но на месте они встречают нечто пострашнее любых ужасов войны.

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Завтра
13:40 Киносити
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15 августа, суббота
13:40 Киносити
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16 августа, воскресенье
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17 августа, понедельник
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18 августа, вторник
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19 августа, среда
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 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
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24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Кирпичи
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17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
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