Призраки войны
Страна:
Великобритания, 2020
Премьера:
в РФ 13.08.2020
Режиссер:
Эрик Бресс
Актеры:
Брентон Туэйтс, Кайл Галлнер, Тео Росси, Скайлар Эстин, Алан Ричсон, Билли Зейн, Шон Тоуб, Мэттью Риз, Нэйтан Купер, Шеннон МакКэйн
Жанр:
военный, ужасы, триллер
Продолжительноcть:
95 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,52
Во времена Второй мировой войны пятеро американских солдат направились во французский замок, который был оккупирован нацистами. Само по себе задание кажется верной смертью, но на месте они встречают нечто пострашнее любых ужасов войны.
30 августа, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
5 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽