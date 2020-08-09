Призраки войны

Страна: Великобритания, 2020

Премьера: в РФ 13.08.2020

Режиссер: Эрик Бресс

Актеры: Брентон Туэйтс, Кайл Галлнер, Тео Росси, Скайлар Эстин, Алан Ричсон, Билли Зейн, Шон Тоуб, Мэттью Риз, Нэйтан Купер, Шеннон МакКэйн

Жанр: военный, ужасы, триллер

Продолжительноcть: 95 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,52

Во времена Второй мировой войны пятеро американских солдат направились во французский замок, который был оккупирован нацистами. Само по себе задание кажется верной смертью, но на месте они встречают нечто пострашнее любых ужасов войны.