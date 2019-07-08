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Присягнувшая тьме

Присягнувшая тьме

Страна:
Великобритания, 2018
 
Премьера:
в РФ 11.07.2019
 
Режиссер:
Пол Хайет
  
Актеры:
Ханна Артертон, Майкл Айронсайд, Рози Дэй, Клэр Хиггинс, Аня Марсон, Киаран МакМенамин, Дилан Гвин, Фредди Картер, Кэти Шеридан, Грэхам Фокс
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
81 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
4,14
          
 

В XVII веке молодая женщина Персефона предстает перед судом по обвинению в колдовстве, и как следствие — перед возможной казнью. Но девушку спасает вовремя вмешавшаяся преподобная мать, предложив осужденной провести оставшуюся жизнь в изолированном монастыре. Персефона думала, что в святом месте она посвятит себя молитвам и служению Господу, но по прибытии её начинают мучить страшные видения, а вместо очищения от грехов девушку ждет борьба за сохранение души.

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17:10 Киносити
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22:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Киносити
23:30 Алмаз Синема
00:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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12:50 Химик (Ефремов)
17:10 Киносити
17:30 Юность (Узловая)
17:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
17:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:00 Киреевский ГДК
21:20 Химик (Ефремов)
22:40 Киносити
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30 Алмаз Синема
00:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 июля, суббота
10:10 Киносити
12:50 Химик (Ефремов)
17:10 Киносити
17:30 Юность (Узловая)
17:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
17:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:00 Киреевский ГДК
21:20 Химик (Ефремов)
22:40 Киносити
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30 Алмаз Синема
00:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июля, воскресенье
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12:50 Химик (Ефремов)
17:10 Киносити
17:30 Юность (Узловая)
17:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
17:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:00 Киреевский ГДК
21:20 Химик (Ефремов)
22:40 Киносити
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30 Алмаз Синема
00:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 июля, понедельник
10:10 Киносити
17:10 Киносити
17:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
22:40 Киносити
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30 Алмаз Синема
00:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июля, вторник
10:10 Киносити
12:50 Химик (Ефремов)
17:10 Киносити
17:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
17:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:30 Юность (Узловая)
21:20 Химик (Ефремов)
22:40 Киносити
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30 Алмаз Синема
00:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июля, среда
10:10 Киносити
12:50 Химик (Ефремов)
17:10 Киносити
17:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:30 Юность (Узловая)
17:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
21:00 Киреевский ГДК
21:20 Химик (Ефремов)
22:40 Киносити
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30 Алмаз Синема
00:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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