Присягнувшая тьме
Страна:
Великобритания, 2018
Премьера:
в РФ 11.07.2019
Режиссер:
Пол Хайет
Актеры:
Ханна Артертон, Майкл Айронсайд, Рози Дэй, Клэр Хиггинс, Аня Марсон, Киаран МакМенамин, Дилан Гвин, Фредди Картер, Кэти Шеридан, Грэхам Фокс
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
81 мин
Рейтинг Кинопоиска:
4,14
В XVII веке молодая женщина Персефона предстает перед судом по обвинению в колдовстве, и как следствие — перед возможной казнью. Но девушку спасает вовремя вмешавшаяся преподобная мать, предложив осужденной провести оставшуюся жизнь в изолированном монастыре. Персефона думала, что в святом месте она посвятит себя молитвам и служению Господу, но по прибытии её начинают мучить страшные видения, а вместо очищения от грехов девушку ждет борьба за сохранение души.
Сегодня
|10:10
|Киносити
|12:50
|Химик (Ефремов)
|17:10
|Киносити
|17:30
|Юность (Узловая)
|17:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|17:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:00
|Киреевский ГДК
|21:20
|Химик (Ефремов)
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:40
|Киносити
|23:30
|Алмаз Синема
|00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:10
|Киносити
|12:50
|Химик (Ефремов)
|17:10
|Киносити
|17:30
|Юность (Узловая)
|17:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|17:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:00
|Киреевский ГДК
|21:20
|Химик (Ефремов)
|22:40
|Киносити
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Алмаз Синема
|00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 июля, суббота
|10:10
|Киносити
|12:50
|Химик (Ефремов)
|17:10
|Киносити
|17:30
|Юность (Узловая)
|17:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|17:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:00
|Киреевский ГДК
|21:20
|Химик (Ефремов)
|22:40
|Киносити
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Алмаз Синема
|00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июля, воскресенье
|10:10
|Киносити
|12:50
|Химик (Ефремов)
|17:10
|Киносити
|17:30
|Юность (Узловая)
|17:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|17:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:00
|Киреевский ГДК
|21:20
|Химик (Ефремов)
|22:40
|Киносити
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Алмаз Синема
|00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 июля, понедельник
|10:10
|Киносити
|17:10
|Киносити
|17:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|22:40
|Киносити
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Алмаз Синема
|00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июля, вторник
|10:10
|Киносити
|12:50
|Химик (Ефремов)
|17:10
|Киносити
|17:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|17:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|17:30
|Юность (Узловая)
|21:20
|Химик (Ефремов)
|22:40
|Киносити
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Алмаз Синема
|00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июля, среда
|10:10
|Киносити
|12:50
|Химик (Ефремов)
|17:10
|Киносити
|17:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|17:30
|Юность (Узловая)
|17:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|21:00
|Киреевский ГДК
|21:20
|Химик (Ефремов)
|22:40
|Киносити
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Алмаз Синема
|00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
23:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
17:30
|Киносити
|
10:10
17:10
22:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
17:30
|Киреевский ГДК
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
00:25
|Химик (Ефремов)
|
12:50
21:20
|Юность (Узловая)
|
17:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
23:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
17:30
|Киносити
|
10:10
17:10
22:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
17:30
|Киреевский ГДК
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
00:25
|Химик (Ефремов)
|
12:50
21:20
|Юность (Узловая)
|
17:30
13 июля, суббота
|Алмаз Синема
|
23:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
17:30
|Киносити
|
10:10
17:10
22:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
17:30
|Киреевский ГДК
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
00:25
|Химик (Ефремов)
|
12:50
21:20
|Юность (Узловая)
|
17:30
14 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
23:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
17:30
|Киносити
|
10:10
17:10
22:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
17:30
|Киреевский ГДК
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
00:25
|Химик (Ефремов)
|
12:50
21:20
|Юность (Узловая)
|
17:30
15 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
23:30
|Киносити
|
10:10
17:10
22:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
00:25
16 июля, вторник
|Алмаз Синема
|
23:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
17:30
|Киносити
|
10:10
17:10
22:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
00:25
|Химик (Ефремов)
|
12:50
21:20
|Юность (Узловая)
|
17:30
17 июля, среда
|Алмаз Синема
|
23:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
17:30
|Киносити
|
10:10
17:10
22:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
17:30
|Киреевский ГДК
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
00:25
|Химик (Ефремов)
|
12:50
21:20
|Юность (Узловая)
|
17:30