Присягнувшая тьме

Страна: Великобритания, 2018

Премьера: в РФ 11.07.2019

Режиссер: Пол Хайет

Актеры: Ханна Артертон, Майкл Айронсайд, Рози Дэй, Клэр Хиггинс, Аня Марсон, Киаран МакМенамин, Дилан Гвин, Фредди Картер, Кэти Шеридан, Грэхам Фокс

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 81 мин

Рейтинг Кинопоиска: 4,14

В XVII веке молодая женщина Персефона предстает перед судом по обвинению в колдовстве, и как следствие — перед возможной казнью. Но девушку спасает вовремя вмешавшаяся преподобная мать, предложив осужденной провести оставшуюся жизнь в изолированном монастыре. Персефона думала, что в святом месте она посвятит себя молитвам и служению Господу, но по прибытии её начинают мучить страшные видения, а вместо очищения от грехов девушку ждет борьба за сохранение души.