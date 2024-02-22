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Природа любви

Природа любви

Премьера:
22.02.2024
 
Режиссер:
Мония Шокри
  
Актеры:
Магали Лепин Блондо, Пьер-Ив Кардиналь, Франсис-Вильям Реом, Мония Шокри, Стив Лапланте, Мари-Джинетт Гей, Мишлина Ланкто, Гийом Лорен, Линда Сорджини, Матье Барон, Кристина Болье
  
Жанр:
Мелодрама, Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
112 минуты
  

София легко цитирует Платона и Шопенгауэра. Сильвену чинить крыши легче, чем рассуждать о чувствах. Она пьет изысканное вино, он завсегдатай пивного бара. Она преподает теорию любви, а ему интереснее теории заговоров. У этих двоих так мало общего, что они могли бы возненавидеть друг друга. Или влюбиться без памяти.

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