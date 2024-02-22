Природа любви

Премьера: 22.02.2024

Режиссер: Мония Шокри

Актеры: Магали Лепин Блондо, Пьер-Ив Кардиналь, Франсис-Вильям Реом, Мония Шокри, Стив Лапланте, Мари-Джинетт Гей, Мишлина Ланкто, Гийом Лорен, Линда Сорджини, Матье Барон, Кристина Болье

Жанр: Мелодрама, Трагикомедия

Продолжительноcть: 112 минуты

София легко цитирует Платона и Шопенгауэра. Сильвену чинить крыши легче, чем рассуждать о чувствах. Она пьет изысканное вино, он завсегдатай пивного бара. Она преподает теорию любви, а ему интереснее теории заговоров. У этих двоих так мало общего, что они могли бы возненавидеть друг друга. Или влюбиться без памяти.