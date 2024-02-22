Природа любви
Премьера:
22.02.2024
Режиссер:
Мония Шокри
Актеры:
Магали Лепин Блондо, Пьер-Ив Кардиналь, Франсис-Вильям Реом, Мония Шокри, Стив Лапланте, Мари-Джинетт Гей, Мишлина Ланкто, Гийом Лорен, Линда Сорджини, Матье Барон, Кристина Болье
Жанр:
Мелодрама, Трагикомедия
Продолжительноcть:
112 минуты
София легко цитирует Платона и Шопенгауэра. Сильвену чинить крыши легче, чем рассуждать о чувствах. Она пьет изысканное вино, он завсегдатай пивного бара. Она преподает теорию любви, а ему интереснее теории заговоров. У этих двоих так мало общего, что они могли бы возненавидеть друг друга. Или влюбиться без памяти.
Сегодня
|
18:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 февраля, суббота
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 февраля, воскресенье
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 февраля, понедельник
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 февраля, вторник
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 февраля, среда
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:05
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:40
24 февраля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:40
25 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:40
26 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:40
27 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:40
28 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:40
19 августа - 25 февраля 2023
22 - 28 февраля
18 - 28 февраля
28 февраля, среда 00:00
8 - 25 февраля
27 февраля, вторник 00:00