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По щучьему велению

По щучьему велению

Премьера:
26.10.2023
 
Режиссер:
Александр Войтинский
  
Актеры:
Никита Кологривый, Мила Ершова, Роман Мадянов, Федор Лавров, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Александр Панов, Александр Нестеров, Сергей Занин, Тимофей Меренков, Антон Григорьев
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези
  
Продолжительноcть:
115 минут
  

Если ты идешь на рыбалку — будь готов к тому, что вытянешь рыбу своей мечты, волшебную Щуку, которая может исполнить три любых твоих желания. Только Емеля спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь!

Сегодня
16:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 октября, четверг
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50
Синема Стар
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Стар
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 октября, пятница
10:30
Синема Стар
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Стар
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 октября, суббота
10:30
Синема Стар
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Стар
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 октября, воскресенье
10:30
Синема Стар
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Стар
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 октября, понедельник
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Стар
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 октября, вторник
10:30
Синема Стар
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Стар
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 ноября, среда
10:30
Синема Стар
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Стар
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Басня
11 мая - 25 октября
Алмаз Синема
Сила добра
18 - 27 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Заклятие. Зло внутри
26 сентября - 25 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Иван Семенов: Большой поход
24 сентября - 25 октября
Синема Стар
Объектив
19 августа - 25 октября
Синема Стар
Исчезнувшая в звездах
12 - 25 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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