По щучьему велению

Премьера: 26.10.2023

Режиссер: Александр Войтинский

Актеры: Никита Кологривый, Мила Ершова, Роман Мадянов, Федор Лавров, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Александр Панов, Александр Нестеров, Сергей Занин, Тимофей Меренков, Антон Григорьев

Жанр: Приключение, Фэнтези

Продолжительноcть: 115 минут

Если ты идешь на рыбалку — будь готов к тому, что вытянешь рыбу своей мечты, волшебную Щуку, которая может исполнить три любых твоих желания. Только Емеля спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь!