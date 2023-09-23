По щучьему велению
Премьера:
26.10.2023
Режиссер:
Александр Войтинский
Актеры:
Никита Кологривый, Мила Ершова, Роман Мадянов, Федор Лавров, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Александр Панов, Александр Нестеров, Сергей Занин, Тимофей Меренков, Антон Григорьев
Жанр:
Приключение, Фэнтези
Продолжительноcть:
115 минут
Если ты идешь на рыбалку — будь готов к тому, что вытянешь рыбу своей мечты, волшебную Щуку, которая может исполнить три любых твоих желания. Только Емеля спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь!
Сегодня
|
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 октября, четверг
27 октября, пятница
28 октября, суббота
29 октября, воскресенье
30 октября, понедельник
31 октября, вторник
1 ноября, среда
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
16:00
16:00
26 октября, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
11:30
13:50
14:00
16:25
16:30
19:00
19:00
21:30
21:35
|Синема Стар
|
11:50
14:20
19:00
27 октября, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
11:30
13:50
14:00
16:25
16:30
19:00
21:30
21:35
|Синема Стар
|
10:30
14:20
19:00
28 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
11:30
13:50
14:00
16:25
16:30
19:00
21:30
21:35
|Синема Стар
|
10:30
14:20
19:00
29 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
11:30
13:50
14:00
16:25
16:30
19:00
21:30
21:35
|Синема Стар
|
10:30
14:20
19:00
30 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
11:30
13:50
14:00
16:25
16:30
19:00
21:30
21:35
|Синема Стар
|
14:20
19:00
31 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
11:30
13:50
14:00
16:25
16:30
19:00
21:30
21:35
|Синема Стар
|
10:30
14:20
19:00
1 ноября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
11:30
13:50
14:00
16:25
16:30
19:00
21:30
21:35
|Синема Стар
|
10:30
14:20
19:00
11 мая - 25 октября
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