Пирсинг
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 03.01.2019
Режиссер:
Николас Песке
Актеры:
Кристофер Эбботт, Оливия Бонд, Лайа Коста, Мария Диззия, Марин Айрлэнд, Дакота Лустик, Уенделл Пирс, Миа Васиковска
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
81 мин
Рид — с виду обычный молодой человек, у него есть жена, маленький ребенок и приличная работа. Мало кто знает о том, что в детстве его жестоко избивала мать, а потом его отправили в детский приют. Периодически борется с навязчивым желанием убить свою дочку ножом для колки льда. Однажды начинает абсолютно хладнокровно разрабатывать детали убийства проститутки, собираясь наблюдать, как она медленно будет умирать. Джеки — работает в клубе садо-мазо. В детстве ее постоянно насиловал отец. В настоящее время она любит наносить себе и окружающим колотые и резаные раны. Подвержена частой и очень резкой смене настроения, склонна к суициду. Они встречаются и становятся любовниками...
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5 января, суббота
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6 января, воскресенье
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7 января, понедельник
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8 января, вторник
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9 января, среда
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