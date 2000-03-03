Пес-призрак: Путь самурая
Страна:
Франция, Германия, США, Япония
Премьера:
03.03.2000
Режиссер:
Джим Джармуш
Актеры:
Форест Уитакер, Джон Торми, Клифф Горман, Исаак Де Банколе, Триша Весси, Ричард Портноу, Генри Силва, Фрэнк Адонис, Виктор Арго
Жанр:
Триллер, Драматический, Криминальный
Продолжительноcть:
116 минут
Рейтинг:
7.40
Пес-призрак (Форест Уитакер, обладатель премии «Оскар») — наемный убийца, подчинивший свою жизнь кодексу чести самурая. Он безоговорочно служит своему хозяину-мафиози, однажды спасшему его жизнь, но когда мафиозная семья предает Пса-призрака, кодекс обращается против них.
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