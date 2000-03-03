Пес-призрак: Путь самурая

Страна: Франция, Германия, США, Япония

Премьера: 03.03.2000

Режиссер: Джим Джармуш

Актеры: Форест Уитакер, Джон Торми, Клифф Горман, Исаак Де Банколе, Триша Весси, Ричард Портноу, Генри Силва, Фрэнк Адонис, Виктор Арго

Жанр: Триллер, Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 116 минут

Рейтинг: 7.40

Пес-призрак (Форест Уитакер, обладатель премии «Оскар») — наемный убийца, подчинивший свою жизнь кодексу чести самурая. Он безоговорочно служит своему хозяину-мафиози, однажды спасшему его жизнь, но когда мафиозная семья предает Пса-призрака, кодекс обращается против них.