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Пес-призрак: Путь самурая

Пес-призрак: Путь самурая

Страна:
Франция, Германия, США, Япония
 
Премьера:
03.03.2000
 
Режиссер:
Джим Джармуш
  
Актеры:
Форест Уитакер, Джон Торми, Клифф Горман, Исаак Де Банколе, Триша Весси, Ричард Портноу, Генри Силва, Фрэнк Адонис, Виктор Арго
  
Жанр:
Триллер, Драматический, Криминальный
  
Продолжительноcть:
116 минут
  
Рейтинг:
7.40
 
 

Пес-призрак (Форест Уитакер, обладатель премии «Оскар») — наемный убийца, подчинивший свою жизнь кодексу чести самурая. Он безоговорочно служит своему хозяину-мафиози, однажды спасшему его жизнь, но когда мафиозная семья предает Пса-призрака, кодекс обращается против них.

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