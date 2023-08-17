Пернатый патруль
Премьера:
07.09.2023
Режиссер:
Найджел В.Тирни
Жанр:
Анимационный, Приключение
Продолжительноcть:
94 минуты
Вы слышали когда-нибудь об орле, воспитанном курами? Эта история как раз о таком! Но инстинкты взяли свое, и когда наш герой оперился, он отправился на поиски себя. Невероятные путешествия привели его в Птицеград, где орел не только нашел своих родственников, но и новую цель — стать членом команды Пернатого патруля. Впрочем, он еще не подозревает, что в городе зреет страшный заговор...
Сегодня
|
10:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:55
|Алмаз Синема
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|
10:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:55
|Алмаз Синема
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
|Иллизиум (Новомосковск)
11 сентября, понедельник
|
11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:55
|Алмаз Синема
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 сентября, вторник
|
11:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:55
|Алмаз Синема
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 сентября, среда
|
11:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:55
|Алмаз Синема
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
11:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:10
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
11:25
12:45
14:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
11:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:10
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
14:50
11 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
11:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
11:25
14:50
12 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
11:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
14:50
13 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
11:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
14:50
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