Папы против мам
Премьера:
23.02.2023
Режиссер:
Максим Малинин
Актеры:
Роман Постовалов, Анна Чурина, Артем Ткаченко, Владимир Стеклов, Ёла Санько, Елена Сажина, Елизавета Медведева, Севастьян Бугаев, Артем Кухтеев
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
95 минут
Рейтинг:
6.80
На одной лестничной клетке живут две семьи. В один прекрасный день папы объявляют бойкот мамам, а мамы в ответ — папам. Причиной тому становятся накопившиеся семейные неурядицы: компьютерные игры одного, железная муштра второго, женская усталость и т.д. Заложниками ситуации становятся дети, которые вынуждены жить на два противоборствующих лагеря. В попытках помирить родителей они лишь усугубляют ситуацию и находят единственный выход — позвонить и попросить приехать дедушку. С его приездом начинается еще больше веселья.
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