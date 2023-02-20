Папы против мам

Премьера: 23.02.2023

Режиссер: Максим Малинин

Актеры: Роман Постовалов, Анна Чурина, Артем Ткаченко, Владимир Стеклов, Ёла Санько, Елена Сажина, Елизавета Медведева, Севастьян Бугаев, Артем Кухтеев

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 95 минут

Рейтинг: 6.80

На одной лестничной клетке живут две семьи. В один прекрасный день папы объявляют бойкот мамам, а мамы в ответ — папам. Причиной тому становятся накопившиеся семейные неурядицы: компьютерные игры одного, железная муштра второго, женская усталость и т.д. Заложниками ситуации становятся дети, которые вынуждены жить на два противоборствующих лагеря. В попытках помирить родителей они лишь усугубляют ситуацию и находят единственный выход — позвонить и попросить приехать дедушку. С его приездом начинается еще больше веселья.