Что делать, если не можешь больше платить кредит?

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Соблазнительные предложения от банков так и сыплются как из рога изобилия. Доступные кредиты, деньги на развитие бизнеса… Казалось бы, еще шаг — и заветная мечта осуществится, надо только сказать ей «да».

Но после согласия вскоре приходит осознание, что вы просто не тянете такую финансовую нагрузку.

Что делать? Лишиться заработанного в прошлые годы имущества или на всю жизнь оказаться в кредитной кабале из-за процентов и пеней? Как найти выход из ситуации, знает компания «Эксперт Юрист».

— Наши клиенты — люди, попавшие в трудную жизненной ситуацию, — рассказывает руководитель компании Ирина Тарасова. — На первой встрече мы подробно узнаем, что случилось, откуда взялся долг, на какие цели. Какая сейчас жизненная ситуация: есть ли уже арестованные счета и списания, сохраняется ли минимальный прожиточный минимум и хватает ли этих средств на то, чтобы жить. Есть ли какие-то риски: имущественные вопросы, определенные семейные сложности, наличие ИП… Далее составляем план действий.

— С чего начинается работа юриста с каждым клиентом?

— К сожалению, многие клиенты обращаются за помощью тогда, когда понимают, что жить практически не на что. Банки через суд получили исполнительные листы, и половина, а то и больше от дохода принудительно списывается приставами в счет погашения долга. Но оставшаяся часть оказывается меньше прожиточного минимума.

Первоочередная задача — остановить списания и сохранить прожиточные нормы. Мы сразу начинаем работать с приставами, районными судами, нотариусом…

Это все проводится еще до начала процедуры банкротства. Во многих компаниях юристы заявляют, что все списания остановятся автоматически после признания человека неплатежеспособным, но мы считаем своей обязанностью помочь ему как можно быстрее.

— Имея только прожиточный минимум, человек не может снимать квартиру, если работает далеко, а то и добираться до нее… Возможно ли увеличить объем доступных для него средств?

— Опытному юристу не составляет труда это обосновать в суде. Например, не так давно мы исключили клиенту из конкурс­ной массы 46 тыс. рублей — это каждый месяц плюсом к прожиточному минимуму. В сумму вошли транспортные расходы — почти 3000 рублей ежедневно — и средства на аренду жилья.

— Многие боятся процедуры банкротства, опасаясь лишиться имущества. Есть ли шансы сохранить его?

— Все очень индивидуально, и риски такие действительно имеются. Но в каждом случае мы стараемся находить выход. Положительная практика в этом случае у нас есть. Так, к нам обратилась многодетная мама, сумма ее долга приближалась к 3 млн рублей. В соб­ственности у нее была квартира и дом, который она приобрела на средства маткапитала. По законодательству при процедуре банкротства сохраняется только единственное жилье. Мы предупредили её об этом, потому что сумма долга у нее весьма существенная.

Однако, изучив судебную практику по другим регионам, мы нашли способ сохранить дом: её дети разнополые; в квартире, в которой она проживала, помимо нее жили двое несовершеннолетних детей, её мама, а также был прописан уже тогда бывший супруг. На каждого члена семьи положено 18 кв. м, чего у них в квартире не получалось. На это мы в суде и делали акцент: когда дети подрастут, им надо где-то жить, и мама, как раз заботясь об этом, приобрела на маткапитал дом. Да, так случилось, что она оказалась в долгах. Но забрать дом в счет долга — это ущемить права детей. Суд встал на сторону женщины и исключил дом из конкурсной массы.

— Есть ипотека плюс другие кредиты. Подходит ли человек для процедуры банкротства?

— С недавнего времени — да. В законодательство были внесены изменения. Если у человека нет средств, он не может платить ни ипотеку, ни другие кредиты. Государство, понимая, что ипотечное жилье у него единственное, и потеряв его, он остается на улице, дает ему возможность найти третье лицо, которое за время процедуры будет оплачивать ипотеку. Как только завершится процедура банкротства, должник спишет свои долги и будет сам оплачивать ипотеку.

— Чем чревато, если человек без консультации с юристом решит проходить расхваленную в ТикТоке или других соцсетях «бесплатную процедуру банкротства»?

— О бесплатной процедуре говорят много, но на самом деле ей подлежат всего 2% людей. Но даже они рискуют получить отказ из-за неправильно подготовленных документов и тем самым лишь усугубят свое положение.

Другой вариант — получить отказ из-за того, что человек в целом не подходит под бесплатную процедуру: у кого-то имущество есть, и его можно реализовать; у других долги не просужены и не закрыты. А отказ — это продление кредитной кабалы на целых пять лет. Именно через столько физлицо может повторно подавать заявление на признание банкротом.

Чтобы все прошло с минимальными потерями, надо правильно подготовиться, иначе, скорее всего, имущество будет арестовано с последующей продажей с торгов. Цена при этом окажется не столь велика, а значит, и сумма долга сущест­венно не изменится. Вы останетесь с долгом в единственном жилье с голыми стенами.

— Сегодня на рынке достаточно много компаний, которые обещают избавить от долгов. Как выбрать лучшую?

— В первую очередь надо смотреть на опыт. Если компания успешно работает несколько лет, это уже плюс. Если крупная, с филиалами в других регионах, — еще лучше. В этом случае она имеет богатый опыт судебной практики. Компания должна гарантировать, что юрист будет сопровождать клиента и присутствовать на всех заседаниях. Арбитражный судья имеет право запросить у должника любой документ. Если это вовремя не сделать, то процесс остановят, а повторный можно запустить только через 5 лет.

— Есть ли «золотое» время, когда стоит обращаться к юристу для начала процедуры банкротства, и какие документы необходимы для первой консультации?

— Самый идеальный период, когда стоит прийти, — сейчас.

Пытаться реструктурировать долги можно, но какова гарантия, что завтра останется возможность платить?

На первую консультацию необходимо взять паспорт, ИНН и СНИЛС, чтобы мы могли уточнить реальную сумму долгов. Бывает так, что люди не в полной мере знают свою задолженность.

— Расскажите немного о своей компании…

— Мы работаем с вопросами банкротства физических лиц с 2016 года. Сначала мы работали только по Тульской области, потом открыли офис в Калуге. Вскоре и в Рязани появится представительство «Эксперт Юрист». Наши клиенты — это люди со всей России, в том числе и из новых регионов. Поскольку процедура банкротства проводится по месту прописки, мы хорошо знаем практику в других регионах и умело это применяем во благо наших клиентов.

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