Озеро страха. Присутствие

Премьера: 28.09.2023

Режиссер: Луис Мандоки

Актеры: Альберто Амманн, Ялица Апарисио, Херардо Тарасена, Дэниел Мандоки, Фермин Мартинес, Анхелина Пелаэс, Андреа Сантибаньес, Норма Пабло, Марко Тревиньо, Лео Данс Алос, Алиссон Сантьяго

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 110 минут

С миссией продать старую семейную собственность Виктор, молодой, известный актер, вместе с женой Алисией возвращается в дом своего детства, где он и его семья провели бесчисленное количество счастливых дней, но где счастье также было резко прервано смертью его младшей сестры, которая утонула в озере. Его возвращение в старую семейную хижину возвращает воспоминания о боли и страхе, хранящиеся в его душе. Виктора начинают преследовать ужасные сны. В этом путешествии он узнает, что правда еще более ужасна, чем его собственные худшие кошмары.