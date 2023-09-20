Озеро страха. Присутствие
Премьера:
28.09.2023
Режиссер:
Луис Мандоки
Актеры:
Альберто Амманн, Ялица Апарисио, Херардо Тарасена, Дэниел Мандоки, Фермин Мартинес, Анхелина Пелаэс, Андреа Сантибаньес, Норма Пабло, Марко Тревиньо, Лео Данс Алос, Алиссон Сантьяго
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
110 минут
С миссией продать старую семейную собственность Виктор, молодой, известный актер, вместе с женой Алисией возвращается в дом своего детства, где он и его семья провели бесчисленное количество счастливых дней, но где счастье также было резко прервано смертью его младшей сестры, которая утонула в озере. Его возвращение в старую семейную хижину возвращает воспоминания о боли и страхе, хранящиеся в его душе. Виктора начинают преследовать ужасные сны. В этом путешествии он узнает, что правда еще более ужасна, чем его собственные худшие кошмары.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
25 сентября, понедельник 00:00
21 - 27 сентября
24 сентября - 4 октября
21 - 27 сентября
19 августа - 27 сентября
26 сентября, вторник 00:00