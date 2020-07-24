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Основатель

Основатель

Страна:
США, 2016
 
Премьера:
в РФ 23.07.2020
 
Режиссер:
Джон Ли Хэнкок
  
Актеры:
Майкл Китон, Ник Офферман, Джон Кэрролл Линч, Линда Карделлини, Б.Дж. Новак, Лора Дерн, Джастин Брук, Кэти Нилэнд, Патрик Уилсон, Грифф Ферст
  
Жанр:
байопик, драма
  
Продолжительноcть:
115 мин
  
Бюджет:
$25 000 000,00
  
Сбор в мире:
$24 121 245,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
7,3
          
 

Как создавалась самая известная в мире сеть ресторанов Макдоналдс? Зрителю предстоит узнать яркую и загадочную историю Рэя Крока, который из продавца-неудачника превратился в миллиардера и легенду.

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Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Экскурсия в Поленово
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14 августа, пятница 10:30
Музей-заповедник В.Д. Поленова
 ₽  Билеты: 1950-3000 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Ундервуд
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16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
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