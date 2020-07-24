Основатель

Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 23.07.2020

Режиссер: Джон Ли Хэнкок

Актеры: Майкл Китон, Ник Офферман, Джон Кэрролл Линч, Линда Карделлини, Б.Дж. Новак, Лора Дерн, Джастин Брук, Кэти Нилэнд, Патрик Уилсон, Грифф Ферст

Жанр: байопик, драма

Продолжительноcть: 115 мин

Бюджет: $25 000 000,00

Сбор в мире: $24 121 245,00

Рейтинг Кинопоиска: 7,3

Как создавалась самая известная в мире сеть ресторанов Макдоналдс? Зрителю предстоит узнать яркую и загадочную историю Рэя Крока, который из продавца-неудачника превратился в миллиардера и легенду.