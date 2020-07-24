Основатель
Страна:
США, 2016
Премьера:
в РФ 23.07.2020
Режиссер:
Джон Ли Хэнкок
Актеры:
Майкл Китон, Ник Офферман, Джон Кэрролл Линч, Линда Карделлини, Б.Дж. Новак, Лора Дерн, Джастин Брук, Кэти Нилэнд, Патрик Уилсон, Грифф Ферст
Жанр:
байопик, драма
Продолжительноcть:
115 мин
Бюджет:
$25 000 000,00
Сбор в мире:
$24 121 245,00
Рейтинг Кинопоиска:
7,3
Как создавалась самая известная в мире сеть ресторанов Макдоналдс? Зрителю предстоит узнать яркую и загадочную историю Рэя Крока, который из продавца-неудачника превратился в миллиардера и легенду.
Сегодня
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21:35
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
14 августа, пятница 10:30
₽ Билеты: 1950-3000 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽