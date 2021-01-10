Не лечи меня

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 14.01.2021

Режиссер: Михаил Малинин

Актеры: Иван Янковский, Лукерья Ильяшенко, Александр Демидов, Дмитрий Нагиев, Елена Север, Даниил Вахрушев, Пётр Фёдоров, Наталья Тетенова, Татьяна Жукова, Андрей Дерюгин

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 88 мин

Хирург-травматолог Илья постоянно попадает в беду из-за своей доброты. То он вынужден жениться на спящей пациентке, то скрывает сына чиновника в больнице — на что только не пойдешь ради спасения больных! Но в водовороте событий Илья не теряет юмора и оптимизма — назло врагам и обстоятельствам.