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Не лечи меня

Не лечи меня

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 14.01.2021
 
Режиссер:
Михаил Малинин
  
Актеры:
Иван Янковский, Лукерья Ильяшенко, Александр Демидов, Дмитрий Нагиев, Елена Север, Даниил Вахрушев, Пётр Фёдоров, Наталья Тетенова, Татьяна Жукова, Андрей Дерюгин
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
88 мин
  

Хирург-травматолог Илья постоянно попадает в беду из-за своей доброты. То он вынужден жениться на спящей пациентке, то скрывает сына чиновника в больнице — на что только не пойдешь ради спасения больных! Но в водовороте событий Илья не теряет юмора и оптимизма — назло врагам и обстоятельствам.

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Касса
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Labov SKY Jam
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23 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Северный Флот
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13 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Биртман
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12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Трофим
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Иван Охлобыстин
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21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1500 ₽
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