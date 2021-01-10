Не лечи меня
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 14.01.2021
Режиссер:
Михаил Малинин
Актеры:
Иван Янковский, Лукерья Ильяшенко, Александр Демидов, Дмитрий Нагиев, Елена Север, Даниил Вахрушев, Пётр Фёдоров, Наталья Тетенова, Татьяна Жукова, Андрей Дерюгин
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
88 мин
Хирург-травматолог Илья постоянно попадает в беду из-за своей доброты. То он вынужден жениться на спящей пациентке, то скрывает сына чиновника в больнице — на что только не пойдешь ради спасения больных! Но в водовороте событий Илья не теряет юмора и оптимизма — назло врагам и обстоятельствам.
Сегодня
|12:30
|Алмаз Синема
|19:00
|Алмаз Синема
Завтра
|12:30
|Алмаз Синема
|19:00
|Алмаз Синема
16 января, суббота
|12:30
|Алмаз Синема
|19:00
|Алмаз Синема
17 января, воскресенье
|12:30
|Алмаз Синема
|19:00
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:30
19:00
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:30
19:00
16 января, суббота
|Алмаз Синема
|
12:30
19:00
17 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:30
19:00
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
23 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200-1500 ₽